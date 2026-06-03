Neuer Einbürgerungs-Rekord in Deutschland: Syrer an der Spitze

Deutschland erlebt einen neuen Rekord bei der Einbürgerung von Ausländern. Laut dem Bundesamt für Statistik erhielten im Jahr 2025 332.500 Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Zahlen zeigen eine klare Tendenz, bei der Syrer an der Spitze stehen.

Deutschland erlebt einen neuen Rekord bei der Einbürgerung von Ausländer n. Laut dem Bundesamt für Statistik erhielten im Jahr 2025 332.500 Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Zahlen zeigen eine klare Tendenz, bei der Syrer an der Spitze stehen. 65.600 Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit wurden eingebürgert, was einem Anteil von 20 Prozent aller Einbürgerung en entspricht.

Dieser Wert ist jedoch um 21 Prozent geringer als im Jahr 2024. Mit deutlichem Abstand folgen türkische Staatsangehörige, die 34.100 Menschen umfassen und einen Anteil von 10 Prozent aller Einbürgerungen haben. Die Zahl der türkischen Einbürgerungen stieg jedoch um 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Russen folgen mit 19.700 Einbürgerungen, die einen Anteil von 6 Prozent aller Fälle haben.

Auch hier liegt das Plus bei 51 Prozent im Vergleich zu 2024. Der prozentuale Anstieg bei kleineren Gruppen wie Bosnien und Albanien ist noch stärker. 8800 bosnische Staatsangehörige erhielten 2025 den deutschen Pass, was ein Plus von 126 Prozent im Vergleich zu 2024 darstellt. Bei den Albanern verdoppelte sich die Zahl auf 6600 Einbürgerungen, was ein Plus von 97 Prozent darstellt.

Ein Blick auf die neu gestellten Anträge bestätigt das Bild. 2025 wurden 467.400 Einbürgerungsanträge erfasst, bei denen Syrien an der Spitze stand. 69.700 Anträge oder 15 Prozent aller Anträge stammen von Syrern. Es folgen Türken mit 53.300 Anträgen (11 Prozent). Danach kommen russische Staatsangehörige mit 24.100 Anträgen (5 Prozent). Die Herkunftsländer Syrien, Türkei und Russland dominieren die Einbürgerungsstatistik in Deutschland





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