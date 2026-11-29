Nürnberg - Ein Ritterschlag für Franken: Der Falstaff-Guide 2027 adelt 120 Lokale in der Region, allen voran Essigbrätlein in Nürnberg und AURA in Wirsberg mit 96 Punkten. Alle Ausgezeichneten im Überblick.

Vom Speiselokal Sebald in Nürnberg um Betriebsleiter Abel Gebredingl und Küchenchef Henri Diagne über das Grüner Brauhaus in Fürth bis zur experimentellen Küche von Sternekoch Felix B. Schneider: 120 Restaurants aus Franken listet der Kulinarik-Guide Falstaff für 2027.

- Ein Ritterschlag für Franken: Der Falstaff-Guide 2027 adelt 120 Lokale in der Region, allen voran Essigbrätlein in Nürnberg und AURA in Wirsberg mit 96 Punkten. Alle Ausgezeichneten im Überblick.bestätigt das eindrucksvoll. Das Gourmet-Magazin hat rund 2100 Restaurants aus ganz Deutschland nach Essen, Service, Wein und Ambiente bewertet. Möglich waren dabei maximal 100 Punkte und vier goldene Gabeln.

Advertisement

Ausin die Liste geschafft: 19 aus Oberfranken, 55 aus Mittelfranken und 46 aus Unterfranken. Besonders stark vertreten sind die Städte Nürnberg und Würzburg, doch auch zahlreiche Landgasthöfe und Gourmetadressen auf dem Land schaffen den Sprung in den renommierten Guide.um Felix B. Schneider in der Nürnberger Wiesentalstraße mit 95 Punkten und ebenfalls vier Gabeln. Gaststätte WolffenzacherRosenthal Casino RestaurantMittelfranken im neuen Falstaff-Guide: 55 Lokale, 27 davon allein in Nürnbergfinden sich 27 prämierte Betriebe.