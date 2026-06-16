Die Düsseldorfer EG setzt mit Michael Staade als ehrenamtlicher Finanzchef einen neuen Kurs, um nach dem Abstieg in die dritte Liga die Wirtschaftsfähigkeit des Clubs zu stärken.

Nach dem Abstieg in die dritte Liga hat die Düsseldorfer EG einen Wechsel im Vorstand verabschiedet. Anstelle von Arnd Hovemann, dessen Vertrag mit dem Abstieg erlosch, soll ab Juli 2024 Michael Staade die Rolle des Finanzchef s übernehmen.

Staade, 58, arbeitet als Unternehmensberater und Krisenmanager und wird seine Aufgabe ehrenamtlich wahrnehmen. Die Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen zwischen dem Aufsichtsratschef Björn Borgerding, seinem Stellvertreter Sebastian Fuchs und Sportvorstand Sami Arabi, der die Verantwortung für ein Team in die dritte Liga übernommen hat. Der Vorstand sieht in Staades Erfahrung in Unternehmensrestrukturierungen einen Schlüssel zur finanziellen Aufholspur.

Während Jobst als Präsident die Staffel leitete, wird Staade die Verantwortung für die Budgetierung und Finanzierung tragen und muss in den ersten Wochen die Höhe der Mittel für den Sport festlegen. Neben der finanziellen Neuausrichtung steht ein Kürzungsspiel an: Im vergangenen Jahr hatte Jobst von einer möglichen Summe zwischen sechs und neun Millionen Euro gesprochen. Jetzt muss der Vorstand konkrete Zahlen erarbeiten, die die acht Jahre Aufgabe, die Ekonomie des Clubs in die dritte Liga zu stabilisieren, unterstützen.

Die Mitglieder der EG werden sich im November abstimmen, ob sie die bisherige Struktur beibehalten oder neue Vorgesetzte ins Leben rufen wollen. Die kluge Sache bleibt die Sicherstellung einer nachhaltigen Rentabilität und die Fortsetzung des spirituellen Erfolgs der EG. Der plötzliche Personalwechsel und die neue Finanzstrategie zeigen deutlich, wie eng Sport und Wirtschaft miteinander verknüpft sind. 2024 beginnt mit einer neu aufgestellten Bilanz, in der der Fokus auf Kostenkontrolle, Sponsorengewinnen und Wachstumspotenzial in der lokalen Jugendsportstruktur liegt.

Die Clubleitung betont, dass der Zusammenhalt im Vorstand entscheidend sein wird, um sowohl die sportliche Leistung zu fördern als auch die wirtschaftlichen Grundlagen für weitere Aufstiege zu schaffen





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