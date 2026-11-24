Auf Kreta wird ein neuer Flughafen gebaut: Er soll das hohe Passagieraufkommen besser bewältigen als bisher. Alle Infos zu Terminen, Standort und Anreise.

Auf Kreta wird ein neuer Flughafen gebaut: Er soll das hohe Passagieraufkommen besser bewältigen als bisher. Alle Infos zu Terminen, Standort und Anreise.ist bei Urlaub ern sehr beliebt.

Jährlich verbringen Millionen Touristen ihren Urlaub auf der griechischen Insel, wovon viele mit dem Flugzeug anreisen.ungefähr drei Stunden. Zuletzt erzielte der Flughafen Heraklion mit mehr als zehn Millionen Passagieren im Jahr 2025 einen historischen Rekord, wie das Nachrichtenportalzufolge wird der Flughafen Kapazitäten für über 15 Millionen Passagiere pro Jahr haben. Wann soll der neue Flughafen fertig sein?

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Ein neuer Flughafen in Kastelli, südöstlich von Kretas Hauptstadt Heraklion und nur 25 Minuten Fahrt von dort entfernt, im Inselinneren soll den hohen Passagierzahlen in Zukunft – neben dem Flughafen Chania – besser begegnen können. Damit soll er den in die Jahre gekommenen Flughafen von Heraklion „Nikos Kazantzakis“ ersetzen. Der Airport soll 19 Flugsteige haben, wovon acht für Flüge innerhalb wie auch außerhalb des Schengen-Raums genutzt werden sollen.

Der Terminal wird bei Betriebsbeginn eine Fläche von 93.000 Quadratmetern haben und über acht Ebenen verfügen, wie der Betreiber auf seiner Webseite ankündigt. Laut dem Portalsollen solche Flugzeugtypen zum Einsatz kommen, wie die, die derzeit am Flughafen Heraklion genutzt werden. Aber auch größere Maschinen, die momentan entwickelt werden oder bereits im Einsatz sind, sollen hier starten und landen können.

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Wie der Flughafen von Heraklion und der Flughafen Chania dürfte auch der neue Flughafen von diversen deutschen Standorten und verschiedenen Airlines direkt angeflogen werden. Genaue Details dazu wurden bisher nicht bekannt gegeben. Damit soll der neue Flughafen auch die vielen Fluggäste auf Kreta besser abfertigen können als der bisherige Flughafen von Heraklion. Hier übersteigt das hohe Passagieraufkommen die maximale Nennkapazität des Airports in den Sommermonaten um mindestens 60 Prozent, wie die Wochenzeitungschreibt.

Bis Ende 2024 lag der durchschnittliche Anstieg der Passagierzahlen bei ungefähr 6,8 Prozent. Über 3,8 Millionen internationale Fluggäste fertigte der Airport laut dem griechischen Tourismusverbandbis zum Jahresende 2024 ab – und damit über 200.000 mehr als im Jahr 2023. Der neue Flughafen soll dagegen über 15 Millionen Fluggäste pro Jahr abfertigen können. Für die Sicherheit der Passagiere sollen biometrische und automatische Kontrollverfahren zum Einsatz kommen.

Den Besuchern sollen Unterhaltungs-, Erholungs-, Verpflegungs-, Gebets-, Säuglings- und Mutterschaftsbetreuungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Weiter soll es einen Busbahnhof und Stationen für andere öffentliche Verkehrsmittel geben. Als „grüner Flughafen“ soll er über eine eigene Energieerzeugung und -verwaltung verfügen. Und auch insgesamt soll der neue Flughafen auf Kreta die Insel aufwerten.

Er soll die Autobahnen im Norden und im Süden der Insel durch eine neue, moderne Autobahn miteinander verbinden. Dadurch soll er „die Reisenden aus Chania, Rethymno und Sitia in viel kürzerer Zeit und mit hoher Verkehrssicherheit bedienen“. Kretas wichtigste Stadt, Heraklion, soll vom Flughafen aus in 25 Minuten zu erreichen sein.zufolge ist der Flughafen zum aktuellen Zeitpunkt zu 73,9 Prozent fertiggestellt. 2024 wurde an jener Stelle eine archäologische Stätte entdeckt, an der ursprünglich die Radarstation des Airports errichtet werden sollte. Die Ausgrabung stammt laut einerund sei von großer, historischer Bedeutung. Deshalb musste der Turm an einem alternativen Standort gebaut werden, wie die griechische Kulturministerin Lina Mendoni im Juni 2024 mitteilte. Obwohl die archäologische Entdeckung den Bau des Flughafens nicht verzögern sollte, wurde die geplante Eröffnung dennoch immer wieder nach hinten verschoben.

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Ursprünglich sollte der Flughafen im Februar 2027 den Betrieb aufnehmen. Zwischenzeitlich war die Fertigstellung für Dezember 2027 geplant. Laut dem griechischen Nachrichtenportalgab Nikos Tachiaos, stellvertretender Minister für Infrastruktur Griechenlands, am 30. September 2025 allerdings bekannt, dass sich der Beginn der Testphase, die eigentlich Mitte 2026 starten sollte, voraussichtlich auf April 2028 verschiebt.

Auf der offiziellen Website wird inzwischen angegeben, dass die Testflüge am Flughafen im Jahr 2027 starten sollen. Ein konkretes Datum wird jedoch nicht genannt. Ob der neue Zeitplan aufgeht, und wann der Flughafen schlussendlich in Betrieb genommen werden kann, wird sich also erst noch zeigen. Der neue Flughafen „New Heraklion International Airport“ soll nach Athen die meisten Fluggäste in Griechenland zählen.