Neuer Förderverein stärkt Gedenkstätte Lindenstraße Potsdam

Der neu gegründete Förderverein Gedenkstätte Lindenstraße e.V. unterstützt seit Ende Oktober die Bildungsarbeit. Zeitzeuge Bernd Richter führt den Verband zur Sicherung der historischen Erinnerung.

Seit Ende Oktober existiert eine neue Organisationseinheit zur Unterstützung der historischen Bildungsarbeit in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. Der Förderverein Gedenkstätte Lindenstraße e.V. wurde als zweite institutionelle Säule neben der etablierten Gedenkstättenstiftung gegründet. Dieses strukturelle Fundament soll die langjährige Arbeit am historischen Ort im Zentrum Potsdam s nachhaltig sichern und professionalisieren.

Strukturelle Ergänzung der Bildungsarbeit

Die Gedenkstättenstiftung Potsdam hat die offizielle Gründung des neuen Vereins in dieser Woche bestätigt. Damit steht ab sofort eine zusätzliche finanzielle und organisatorische Plattform für die Aufklärungsarbeit zur Verfügung. Der Fokus des neuen Trägervereins liegt eindeutig auf der Förderung historisch-politischer Bildungsangebote, die über die reine Objektbetreuung hinausgehen. Ziel ist es, die Reichweite der pädagogischen Arbeit zu erweitern und die Qualität der historischen Vermittlung zu stabilisieren.

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Die Aktivitäten des neuen Vereins umfassen eine breite Palette an Formaten, die sowohl schulische als auch außerschulische Zielgruppen ansprechen. Ein zentrales Element ist dabei die direkte Einbindung von Zeitzeugen in die Bildungsarbeit. Durch diese persönliche Annäherung an die Geschichte soll die emotionale und intellektuelle Auseinandersetzung der Besucherinnen und Besucher mit dem Ort vertieft werden. Die Kooperationen mit Bildungsinstitutionen sollen ausgebaut werden, um den historischen Ort stärker in den Lehrplan und das kulturelle Leben der Region zu integrieren.

Historischer Kontext und etablierte Partner

Der Förderverein tritt nicht als isolierte Neugründung auf, sondern ergänzt die seit 1995 aktive Gedenkstättenstiftung. Diese ältere Organisation hat sich bereits einen festen Namen gemacht und ist unter anderem für die Organisation von Gedenkveranstaltungen zuständig. Ein bedeutendes historisches Artefakt, das von der Stiftung initiiert wurde, ist die Skulptur "Das Opfer" des Künstlers Wieland Förster. Diese Installation steht im Innenhof des ehemaligen Gefängnisses und symbolisiert die Opfer der staatlichen Gewalt im DDR-Staatswesen.

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Die Gedenkstätte Lindenstraße selbst besitzt eine komplexe und dunkle Geschichte, die über mehrere politische Systeme reicht. Das Gebäude diente während der Weimarer Republik, der NS-Diktatur und der DDR als Untersuchungshaftanstalt. Im Speziellen war es ein zentraler Ort der Verfolgung durch das Ministerium für Staatssicherheit, kurz Stasi, genannt. Diese mehrfache Nutzung als Instrument der politischen Unterdrückung macht die Stätte zu einem einzigartigen Lernort für die Geschichte der deutschen Teilung und der Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetischen Besatzungszone sowie der DDR.

Führung durch ehemalige Häftlinge

An der Spitze des neuen Fördervereins steht Bernd Richter, der als Zeitzeuge eine zentrale Rolle für die Authentizität der Erinnerungsarbeit spielt. Richter wurde 1972 im Stasi-Untersuchungsgefängnis in der Lindenstraße inhaftiert. Sein Aufenthalt dort war die Folge eines gescheiterten Fluchtversuchs aus der DDR. Diese persönliche Erfahrung verleiht seinen Aussagen und seinem Engagement eine besondere Glaubwürdigkeit und Schwere, die für die Besucher der Gedenkstätte von enormer Bedeutung ist.

Richter engagiert sich bereits seit vielen Jahren aktiv als Zeitzeuge an diesem historischen Ort. Seine Rolle als Vorsitzender ist somit keine rein administrative Aufgabe, sondern eine direkte Fortsetzung seiner biographischen Verbindung zur Stätte. Zu den weiteren Gründungsmitgliedern des Vereins zählen unter anderem andere frühere Inhaftierte des Gefängnisses. Diese Zusammensetzung gewährleistet, dass die Interessen der Opfer und Zeugen der historischen Ereignisse direkt in die strategische Ausrichtung des Fördervereins einfließen.

Finanzierung und strategische Ausrichtung

Neben der Bildungsarbeit und der Zeitzeugen-Pflege sieht der Satzungszweck auch die wirtschaftliche Stabilisierung der Gedenkstätte vor. Der Verein soll durch den Aufbau von Kooperationen mit anderen Institutionen und die Einwerbung von Drittmitteln finanziell unterstützt werden. Diese strategische Ausrichtung ist notwendig, um die langfristige Erhaltbarkeit des Ortes zu gewährleisten, da die öffentliche Förderlandschaft oft unsicher ist. Durch die Bündelung von Ressourcen in einem eingetragenen Verein können Spenden gezielt und transparent für spezifische Projekte genutzt werden.

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Maria Schultz, die Leiterin der Gedenkstätte, hat die Gründung des neuen Vereins positiv aufgenommen. In einer offiziellen Mitteilung wird sie mit den Worten zitiert, dass lebendiges Erinnern und Aufarbeiten hier ein wichtiges Fundament erhalten. Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung der institutionellen Verstetigung. Für die Besucher und die wissenschaftliche Community bedeutet dies, dass die Arbeit am Ort der ehemaligen Stasi-Haft nicht nur der Vergangenheit gilt, sondern aktiv in die Gegenwart und Zukunft der historischen Aufarbeitung in Deutschland eingebettet wird.