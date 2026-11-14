Neuer Freizeitpark Lost City: 4 Millionen Euro für unterwasser Retro-Futurismus

Der neue Freizeitpark Lost City in einem ehemaligen Schlachthof eröffnet noch in diesem Jahr. Mit 4 Millionen Euro Investition und 80.000 erwarteten Besuchern pro Jahr.

Der neue Freizeitpark Lost City hat hinter den Mauern eines ehemaligen Schlachthofs eine versunkene Fantasiestadt erschaffen, die Besucher bald durch eine bunte Welt klettern, springen, rutschen und fahren lässt.

Mit digitalen Spielen kann man sich dort durch kämpfen und in eine geheimnisvolle Stadt tauchen, die tief unter dem Meer liegen soll. Vier Millionen Euro kostete dieser einzigartige Freizeitpark, dessen Mix aus Attraktionen und aufwendiger Gestaltung nach Angaben der Betreiber deutschlandweit ohne Beispiel ist. Das Konzept versetzt die Gäste in eine 3500 Quadratmeter große Umgebung, die von Rohren, Zahnrädern, Maschinen, Neonlicht und einer U-Boot-Atmosphäre dominiert wird. Rund 180 Tonnen Spielgeräte wurden verbaut, um diese immersive Erfahrung zu schaffen.

Retro-Futuristisches Konzept mit Robotern und Kristallen

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Die Ingenieure haben tief unter dem Meer leuchtende Kristalle entdeckt und mit ihrer Energie eine gewaltige Maschinenstadt betrieben, die nun in den Mittelpunkt der Geschichte gestellt wird. Doch die Quelle versiegt, die Stadt fällt in einen tiefen Schlaf, und genau hier setzen die Besucher an, um das Geschehen wieder ins Rollen zu bringen. Die Besucher sollen gemeinsam mit Roboter Otto, Spinne Ziggy und U-Boot Echo die Kristalle wieder zum Leuchten bringen und die Stadt zum Leben erwecken. Diese narrative Ebene durchzieht das gesamte Erlebniskonzept, das nicht nur auf physischer Bewegung, sondern auch auf interaktiver Storytelling-Ebene basiert. Selbst Restaurant, Sitzbereiche und Toiletten sind an das retro-futuristische Konzept angepasst, um die Illusion einer untergetauchten Zivilisation aufrechtzuerhalten.

Vierzehn Attraktionen für bis zu 600 Besucher gleichzeitig

Thirteen Attraktionen sind für die Lost City angekündigt, wobei die Dimensionen der Anlage durchaus beeindruckend ausfallen. Bis zu 600 Menschen gleichzeitig sollen sich in der Abenteuerstadt austoben können, was eine hohe Kapazität und Organisation erfordert. Zu den Highlights gehört eine rund 450 Quadratmeter große Trampolinarena, ein Ninja-Warrior-Parcours sowie eine Kletterhalle mit 22 Routen. Deutschlandweit bietet der Betreiber den einzigen Indoor-Rutschenturm mit acht Metern Höhe an, der speziell für Adrenalin-Junkies konzipiert wurde. Hinzu kommt ein mehrstöckiges Abenteuerlabyrinth, das die kognitive und physische Belastbarkeit der Gäste gleichermaßen fordert.

Interaktive Spiele wie Valo Jump und Rollschuhdisco

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Besonders ungewöhnlich wird es bei der Verbindung von Computerspiel und echter Bewegung, wie sie im neuen Freizeitpark Lost City praktiziert wird. Bei Valo Jump wird das eigene Herumhüpfen Teil eines interaktiven Spiels, bei dem die Bewegung der Gäste direkt in die digitale Welt einfließt. An den iWalls sind Reaktion und Treffsicherheit gefragt, bei den Pixel Games geht es über leuchtende Spielfelder, die auf die Aktionen der Spieler reagieren. Dazu kommen eine mehrstöckige Lasertag-Arena, Arcade-Spiele und sogar eine Kartbahn, die für weitere Abwechslung sorgt. Wer danach noch Kraft in den Beinen hat, kann sich bei Neonlicht und Musik in der einzigen Rollschuhdisco des Bundeslandes auspowern.

Gastronomie, Eintrittspreise und Eröffnung im laufenden Jahr

Auch für kleinere Kinder gibt es einen eigenen, abgetrennten Bereich, um die Attraktivität des Freizeitparks Lost City für Familien zu erhöhen. Der Gastronomiebereich, der wie ein riesiges U-Boot gestaltet wird, ist mit rund 150 Sitzplätzen ausgestattet und bietet Platz für eine Pause mitten im Abenteuer. Die Betreiber rechnen mit rund 80.000 Besuchern pro Jahr, was eine realistische Prognose basierend auf der Größe und Einzigartigkeit der Anlage darstellt. Tickets sind bereits ab 20 Euro verfügbar, wobei freier Eintritt für Kinder unter 4 Jahren gilt, was die Attraktivität für Familien weiter steigert.

Offenes Datum für die Eröffnung der unterseeischen Stadt

Einen kleinen Haken gibt es allerdings noch, da noch nicht feststeht, wann die ersten Besucher tatsächlich in die Lost City abtauchen können. Auf der Homepage kündigen die Betreiber derzeit lediglich eine Eröffnung noch in diesem Jahr an, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Dies sorgt bei den interessierten Gästen für Vorfreude, aber auch für Ungewissheit bezüglich der genauen Planung. Die Kombination aus physischer Aktivität, digitaler Interaktion und einem stark durchdachten Theme-Park-Konzept macht den neuen Freizeitpark zu einem vielversprechenden Angebot für die kommende Saison.