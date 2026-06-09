Neuer gibt keine finalen Versprechen für Curacao-Spiel

Manuel Neuer gibt nach seiner Einheit in Winston-Salem keine finalen Versprechen für das Spiel gegen Curacao. Er will sich nicht festlegen, da noch viel passieren kann in den verbleibenden fünf Tagen. Neuer wirkte jedoch fit und seine Wade ist endlich voll strapazierfähig. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits versprochen, dass Neuer ins Mannschaftstraining einsteigen und gegen Curacao spielen wird.

Während Manuel Neuer Autogramme schrieb, fragte BILD: 'Sind Sie fit für Curacao?

' Neuer wollte jedoch keine großen Versprechen abgeben. 'Wer will das denn wissen? ', antwortete er. Neuer weiß, dass noch viel passieren kann in den verbleibenden fünf Tagen vor dem Spiel.

Stattdessen lässt er Vorsicht walten und lässt Fußball-Deutschland weiter zittern. Doch die Hoffnung auf seinen ersten Länderspiel-Einsatz seit dem verlorenen Heim-EM-Viertelfinale gegen Spanien ist groß! Nach wochenlangem Individual-Training lief in der Einheit mit der Mannschaft alles nach Plan. Neuer wirkte fit, seine Wade endlich voll strapazierfähig - und die DFB-Ärzte optimistisch.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits versprochen: 'Er wird jetzt, wenn wir in Winston-Salem ankommen, ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, und dann gegen Curacao auch spielen. Ihm geht es gut, er ist auf dem Weg zur besten Fitness. Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar.





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