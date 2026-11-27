Während Manuel Neuer weiter an seinem Comeback arbeitet, sorgte zuletzt auch sein Privatleben für Schlagzeilen. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund spricht von einer „nicht ganz einfachen Phase in seinem Leben“.

Freund über Neuer: „Nicht ganz einfache Phase in seinem Leben“ Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Gastspiel beim Hamburger SV gewährte Christoph Freund einen Einblick in die aktuelle Gefühlslage des Torhüters: „Er ist wieder zurück, hat eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben – auch mit der Verletzung wieder.

“vom täglichen Reha-Programm habe dem Bayern-Star nach Ansicht des Sportdirektors geholfen. Mittlerweile blickt Neuer wieder optimistisch nach vorne.

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„Ich denke, diese kurze Auszeit, in der er nicht jeden Tag in der Reha war, hat ihm sehr gutgetan“, erklärte Freund. Auch in sportlicher Hinsicht gibt es erfreuliche Nachrichten. Die Beschwerden des Schlussmanns sind zuletzt zurückgegangen. Entsprechend zuversichtlich zeigen sich die Verantwortlichen an der Säbener Straße mit Blick auf die weitere Genesung.