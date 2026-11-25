Joseph Zada wird zum jungen Haymitch. Doch vor seiner Besetzung musste der Schauspieler ein knallhartes Casting überstehen.

ein ungewöhnlich intensives Auswahlverfahren mit zahlreichen Tests durchlaufen.

"Wir haben ihn im Vorsprechen wirklich durch die Mangel gedreht", erzählte der Filmemacher. Das Team wollte sichergehen, dass der Darsteller Haymitchs freche, rebellische Seite ebenso überzeugend spielen kann wie dessen spätere Verluste, Schuldgefühle, Wut und Trauer.jedoch keine echten Drehbuchszenen. Auch die anderen jungen Bewerber erhielten weder konkrete Texte noch Details über die Figuren und die Handlung. Stattdessen mussten sie bei ihren Castings improvisieren.

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Manuskript existierte anfangs lediglich ein einziges gedrucktes Exemplar. Dieses wurde abschnittsweise von New York nach Los Angeles gebracht und schließlich in einem Tresor im Büro von Produzentin Nina Jacobson aufbewahrt. Wer einen Blick hineinwerfen wollte, musste dafür eigens einen Termin vereinbaren. Auch Drehbuchautor Billy Ray musste sich auf ungewohnte Arbeitsbedingungen einstellen.

Er schrieb Tag für Tag in einem kleinen Raum auf dem Fox-Gelände an einem Laptop, der nie mit dem Internet verbunden war. Jeden Morgen holte ein Assistent den Computer aus dem Tresor und schloss ihn nach Billys Arbeit wieder ein. , berichtete der Autor. Selbst als das Skript fertig war, durften beim Vorsprechen weder Textauszüge noch Szenen aus dem Buch herausgegeben werden.

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Nina empfand die abgeschirmte Arbeit als aufregend und belastend zugleich: "Für uns war die Geheimhaltung wahnsinnig.

" stimmte. Sie spielt Haymitchs Freundin Lenore Dove. Bei gemeinsamen Proben sollte spürbar werden, dass Lenore für ihn große Liebe, beste Freundin und wichtigste Bezugsperson in einem ist. Bei allen jüngeren Versionen bekannter Figuren folgte das Team dabei einem klaren Leitsatz:Die Handlung setzt an Haymitchs 16.

Geburtstag ein und zeigt, wie der anfangs noch hoffnungsvolle Teenager unfreiwillig in die 50. Hungerspiele gerät. So soll nachvollziehbar werden, welche persönlichen Verluste ihn später zu dem gebrochenen Mann aus den ursprünglichen Filmen machen. Für den Epilog kehrten außerdemMckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo PalastJosh Hutcherson und Jennifer Lawrence bei der Premiere von Lionsgates "The Hunger Games"Ein Highlight! Das Trio gehört für mich einfach dazu.