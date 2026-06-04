Der schauspieler Frédéric Brossier übernimmt die Rolle des Dr. Benno Nowak in der ARD-Serie In aller Freundschaft. Der erste Auftritt von Dr. Benno Nowak sorgte bereits für Wirbel, sowohl beruflich als auch privat.

Neuer Herzspezialist bei In aller Freundschaft: Frédéric Brossier übernimmt die Rolle des Dr. Benno Nowak . Der schauspieler ist bekannt für seine Rollen in diversen Krimi- und Krankenhausserien, sowie der Produktion All you need.

In der neuen Rolle wird er in der Sachsenklinik tätig sein und mit den anderen Ärzten und Krankenpflegern zusammenarbeiten. Der erste Auftritt von Dr. Benno Nowak sorgte bereits für Wirbel, sowohl beruflich als auch privat. Es bleibt abzuwarten, ob Dr. Benno Nowak zum neuen Herzensbrecher in der Sachsenklinik wird





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