Neuer kehrt ins Mannschaftstraining zurück - Comeback gegen Curaçao möglich

Manuel Neuer ist wieder voll ins Training eingestiegen und könnte bereits am Sonntag gegen Curaçao sein Nationalelf-Comeback feiern, wenn es keine Rückschläge gibt.

Nach wochenlangen Wadenproblemen kehrt Manuel Neuer ins Mannschaftstraining zurück. Am Montag stand der deutsche National torhüter erstmals wieder gemeinsam mit dem Team auf dem Platz. Er absolvierte das komplette Torwart-Training und flog auch schon wieder durch die Luft.

Am darauffolgenden Tag folgte der nächste wichtige Schritt: Neuer stand endlich auch wieder beim Spiel mit den Feldspielern im Tor. Zunächst trainierten die Torhüter auf einem Nebenplatz, bevor Neuer nach rund einer halben Stunde auf den Hauptplatz wechselte. Später wurde getauscht, sodass alle Torhüter sowohl das spezielle Keeper-Programm als auch das Mannschaftstraining absolvieren konnten.

Neuers Comeback rückt immer näher, und wenn es keine Rückschläge gibt, könnte er bereits am Sonntag gegen Curaçao wieder im Tor stehen und pünktlich zum WM-Auftakt sein Nationalelf-Comeback feiern. In den beiden jüngsten Testspielen gegen Finnland und die USA hatte noch Oliver Baumann das Tor gehütet, um Neuer nicht zu belasten. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits nach dem USA-Spiel angekündigt, dass Neuer ins Mannschaftstraining einsteigen und gegen Curaçao spielen werde





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