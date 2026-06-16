Neuer Leverkusen-Trainer Carles Martínez im Exklusiv-Interview: Lob von Luis Enrique, Super-Talent Eichhorn und seine Pläne

Bayer Leverkusens neuer Cheftrainer Carles Martínez spricht im BILD-Interview über die besondere Herausforderung gegen PSG, den Transfer von Kennet Eichhorn, seine taktischen Vorstellungen und seine Absicht, Deutsch zu lernen.

Im zweiten Teil des Exklusiv-Interviews spricht Leverkusens neuer Trainer Carles Martínez in BILD über besondere Duelle mit seinem Landsmann Luis Enrique und das Super-Talent Kennet Eichhorn .

Der 42-Jährige zeigt sich tief beeindruckt von den Worten des PSG-Trainers, der ihn als ausgezeichneten Coach bezeichnete. Martínez betont, dass solche Anerkennung ihn sehr freue und stolz mache, wenngleich er scherzhaft anmerkt, dass es für sein Team eigentlich immer schwerer war als für Paris Saint-Germain. Er genießt es, gegen Enrique zu spielen, und sieht Paris derzeit als vielleicht beste Mannschaft Europas. Die Herausforderung gegen solche Top-Teams reize ihn, und er hofft, dass Bayer 04 oft bestehen wird.

Dabei verrät Martínez, dass er bei seiner Vorstellung in Leverkusen sofort nach Berlin flog, um den Transfer von Kennet Eichhorn persönlich zu begleiten. Der Klub habe diesen Wechsel hervorragend vorbereitet, und der Spieler sei glücklich über die gemeinsame Planung. Eichhorn, von der spanischen Sportzeitung Marca bereits als Mini-Kroos bezeichnet, solle seinen eigenen Weg gehen, so Martínez. Er mag solche Vergleiche nicht und betont, dass Eichhorn schon eine echte Persönlichkeit sei.

Der junge Spieler habe ihm interessante Fragen über das Leben im Profifußball gestellt, um zu verstehen, wie er sich entwickeln kann. Martínez stellt klar: Eichhorn muss nicht der neue Toni Kroos werden, sondern soll als bester Spieler für sich selbst wachsen. Der Trainer zeigt sich überzeugt, dass Leverkusen der richtige Ort für die Entwicklung des Talents ist, und unterstreicht damit die Philosophie des Vereins, an junge Spieler zu glauben. Auf die Frage nach dem taktischen System antwortet Martínez flexibel.

In Toulouse setzte er meist auf ein 3-4-3, doch in Leverkusen könnte ein 4-3-3 zum Tragen kommen. Er betont, dass es darauf ankommt, welche Spieler zur Verfügung stehen und welche Struktur die höchste Qualität des Teams nutzt. Seine Ideen habe er im Kopf, aber er sei noch unsicher, ob eine Vierer- oder Dreierkette gespielt wird. Im Fußball müsse man bereit sein, in verschiedenen Strukturen zu agieren, um schwerer ausrechenbar zu sein.

Diese Anpassungsfähigkeit sieht Martínez als Stärke. Darüber hinaus spricht er über private Entscheidungen, die für seine Familie anstehen, um sich in Leverkusen wohlzufühlen. Der Spanier ist entschlossen, Deutsch zu lernen. Er erinnert sich an seine Zeit in Frankreich, wo er zunächst dachte, Französisch sei unmöglich zu lernen, aber heute spricht er es ordentlich.

Es sei unhöflich, eine tolle Sprache zu hören und nicht zu verstehen. Er wird sich bemühen, Deutsch zu lernen, auch wenn es Zeit brauche. Er hofft, dass er irgendwann auch auf Deutsch antworten kann. Martínez zeigt sich insgesamt motiviert und voller Vorfreude auf die Aufgaben in Leverkusen, wo er mit seiner Erfahrung und seinem klaren Konzept den Verein voranbringen möchte.

Die neue Saison in der Bundesliga wird zeigen, wie schnell sich Martínez integriert und seine Ideen umsetzt. Der Kader um Führungsspieler wie Florian Wirtz und Jonathan Tah bietet Potenzial, das es auszuschöpfen gilt. Die Fans dürfen gespannt sein, wie Martínez die Mannschaft taktisch ausrichtet und welche Rolle Talente wie Eichhorn spielen werden. Seine Aussagen lassen auf einen offenen, kommunikativen Trainer schließen, der Wert auf individuelle Entwicklung legt.

Die Herausforderungen in der Liga und im Europapokal werden ihn fordern, aber er ist bereit, seinen Weg zu gehen





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