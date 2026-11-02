Neuer Lotto-Millionär in Schleswig-Holstein: Fast 2 Millionen Euro aus Spiel 77

Ein Spieler in Schleswig-Holstein hat bei der Spiel 77 einen Gewinn von 1.977.777 Euro erzielt. Der Schein wurde im Kreis Herzogtum Lauenburg abgegeben. Wer der Gewinner ist, bleibt bisher unbekannt, da keine Meldung erfolgte.

Ein neues Glückshafte Ereignis hat die Bundesrepublik Deutschland im Norden berührt. Die Lotto -Jackpots der vergangenen Wochen gingen leer aus, doch das System der Nebenlotterien hat einen neuen Reichen hervorgebracht. Ein ungenannter Spieler hat bei der Spiel 77 einen Gewinn von 1.977.777 Euro eingesammelt. Dieser Betrag wurde direkt in das nördlichste Bundesland Deutschlands überwiesen, nachdem der Gewinnspielteilnehmer dort seinen Tipp abgegeben hatte.

Herkunft und Mechanismus des Gewinns

Der Gewinner befindet sich im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein. Florian Blömer, der offizielle Sprecher von LottoExakt, bestätigte die Details zur Annahme des Scheins. Demnach wurde der Tippzettel anonym in einer lokalen Annahmestelle eingereicht. Die Struktur des Gewinns beruht auf einem Vierwochenschein, den der Teilnehmer für rund 90 Euro erworben hat. Aus dieser geringen Investition resultierte die siebenstellige Gewinnsumme von exakt 1.977.777 Euro, die auf den Namen des Anonymus lautet.

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Keine Meldung des neuen Millionärs

Bisher hat sich der unbekannte Gewinner nicht gemeldet, um seinen Prämienanspruch geltend zu machen. Diese Passivität ist für die Auszahlung der hohen Summe ein entscheidendes Hindernis. Die Lotto-Zentrale muss auf eine aktive Kontaktaufnahme warten, bevor finanzielle Mittel freigegeben werden können. Der Tipp ist somit weiterhin unaufgefordert in den Registern verzeichnet, ohne dass der Empfänger bekannt ist.

Hürden bei der Inanspruchnahme

Um den Jackpot tatsächlich ausbezahlt zu bekommen, muss der unbekannte Spieler bestimmte administrative Schritte einhalten. Er muss den gültigen Gewinnanspruch persönlich bei einer beliebigen Annahmestelle oder direkt in der Lotto-Zentrale in Kiel vorbringen. Als zwingendes Beweismittel für den Erwerb des Gewinns ist die originale Spielquittung vorzulegen. Ohne dieses physische Dokument kann die Auszahlung der fast zwei Millionen Euro nicht erfolgen, weshalb der Druck auf den Anonymus steigt.

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Historischer Kontext der Region

Der aktuelle Erfolg des ungenannten Teilnehmers ist Teil einer signifikanten Erfolgsserie der norddeutschen Region. Es handelt sich hierbei bereits um den siebten Millionengewinn in Schleswig-Holstein, der im laufenden Jahr verzeichnet wurde. Die Gewinnspanne ist dabei breit gefächert. Im August sicherte sich ein Spieler, eine Spielerin oder eine Spielgemeinschaft aus dem Norden bereits einen stattlichen Jackpot im Wert von 39,5 Millionen Euro bei der Eurojackpot-Lotterie. Dieser Vorfall unterstreicht die hohe Trefferschwelle der lokalen Spieler in den vergangenen Monaten.

Aktuelle Ergebnisse und nächste Ziehungen

Während die Spiel 77 einen Gewinn abwarf, blieben die Hauptlotterien am Samstag ohne Gewinner. Bei 6aus49 wurden weder die Gewinnklasse 1 mit sechs Richtigen und Superzahl noch die Gewinnklasse 2 mit sechs Richtigen besetzt. Lediglich in der Gewinnklasse 3, welche fünf Richtige mit Superzahl erfordert, hatten 59 Teilnehmer Erfolg. Diese Glückspilhe erhielten jeweils 12.622,70 Euro ausgezahlt. Auch beim Eurojackpot am vergangenen Freitag gab es keinen Hauptgewinn, sodass der Topf nun 33 Millionen Euro umfasst. Für den kommenden Mittwoch bei 6aus49 wird ein Topf von mindestens 11 Millionen Euro erwartet.