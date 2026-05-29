Der neue Manager von Fortuna Düsseldorf, Arabi, muss schnell entscheiden, ob er den Torhüter Florian Kastenmeier halten kann. Der Vertrag ist ausgelaufen und das Interesse von Bremen und Hannover ist bekannt.

Die Zeit drängt, erst zehn Spieler stehen unter Vertrag . Deshalb düste der neue Manager von Fortuna Düsseldorf als Erstes nach Mallorca, um mit Trainer Alexander Ende und Kapitän Florian Kastenmeier in deren Urlauben zu sprechen.

Der Vertrag des Torhüters ist ausgelaufen, das Interesse von Bremen und Hannover ist bekannt. Aber Kastenmeier hängt nach sieben Jahren auch an Düsseldorf. Kann der neue Manager Arabi ihn halten? Am Ende wird auch das Geld entscheiden.

Kastenmeier war mit rund 700.000 Euro Spitzenverdiener. So viel kann der Absteiger auch nicht mehr ansatzweise stemmen. Der neue Manager soll ihm zuletzt 80 Prozent davon geboten haben. Zusatz-Problem: Der neue Etat für den Sport ist noch gar nicht festgelegt, wie Fortuna-Boss Alexander Jobst einräumt.

Daran wird mit Hochdruck gearbeitet. Zwischen 6 und 9 Mio. Euro soll er am Ende liegen. In der Wohl auch deshalb hält sich Arabi auch beim Thema Jorit Hendrix zurück.

Trainer Ende arbeitete mit ihm als Kapitän in Münster zusammen, will ihn als neuen Führungsspieler zurück nach Düsseldorf holen, wo der Niederländer in der Saison 22/23 ein Jahr spielte und dann aus finanziellen Gründen nicht zu halten war. Der neue Manager zu diesem Thema: Da ist Vorarbeit geleistet worden. In der Kaderzusammenstellung hat jeder eigene Ideen. Einzelne Namen werde ich nicht kommentieren. Es gibt Sachen, die wir weiterverfolgen werden oder auch nicht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fortuna Düsseldorf Arabi Florian Kastenmeier Torhüter Vertrag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Düsseldorf: Vater schlägt Sohn vor Kita – 4.200 Euro StrafeWeil er seinen kleinen Sohn vor einer Kita schlug, muss ein Vater 4.200 Euro Strafe zahlen. Der Sohn lebt inzwischen bei seinen Großeltern.

Read more »

Arabi als neuer Manager für Arminia: Herausforderungen und ErwartungenNach dem letzten Abstieg aus der 3. Liga und dem Wechsel des Sportdirektors und des Trainerteams, muss der neue Manager Arabi erklären, wie er den Klub sportlich wieder hochbringen will. Die Aufsichtsratsspitze und die Mitarbeiter sind in einer kritischen Phase, und Arabi wird versuchen, Aufbruchstimmung zu verbreiten.

Read more »

Mega-Urteil in Düsseldorf: Sieben Männer nach Fund von 6300 Cannabis-Pflanzen verurteiltIn Düsseldorf wurden sieben Männer wegen des Betriebs von Mega-Hanfplantagen und Drogenhandels zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Gruppe züchtete professionell Cannabis und wurde durch Ermittlungen in einem anderen Fall aufgedeckt.

Read more »

Fünf Fragen zum Fortnite-Turnier in Düsseldorf: Das solltet ihr wissenAm Wochenende findet im Dome in Düsseldorf das erste offizielle internationale Fortnite-Event auf deutschem Boden statt.

Read more »