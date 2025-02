Neuer Nachtzug bringt Reisende von Belgien nach Italien

Der private Nachtzugbetreiber European Sleeper hat eine neue Verbindung von Belgien über Deutschland und Österreich bis nach Italien eingeführt. Der Zug bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zum Flugzeug und verbindet Brüssel, Köln, München, Innsbruck, Bozen, Verona und Venedig.

Nachtzüge sind in Deutschland und Europa wieder im Trend. Am Abend in Deutschland einsteigen und am Morgen in Südfrankreich oder Schweden aufwachen - das ist für viele Urlaubsreisende ein Traum. Auf diese Weise spart man nicht nur Zeit und kann den ersten Urlaubstag direkt voll auskosten, sondern nutzt auch ein wesentlich umweltfreundlicheres Verkehrsmittel als das Flugzeug . Unter Umständen zahlt man für das Zugticket sogar weniger als für die Flugreise.

Kürzlich mussten Fans des nächtlichen Zugreisens allerdings einige Rückschläge hinnehmen. Es wurde bekannt, dass die Nachtzuglinie von Stuttgart über München zur an der Adria gelegenen kroatischen Hafenstadt Rijeka eingestellt wird. Gleichzeitig hat die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) wegen Bauarbeiten einige Verbindungen temporär ausgesetzt. Konkret betroffen sind der Nightjet 294/295 zwischen München und Rom, der Nightjet 40235/40295 zwischen München und La Spezia sowie der Nightjet 236/237 von Stuttgart nach Venedig. Wer nun Angst hat, dass er oder sie für die bevorstehende Urlaubssaison womöglich keinen Nachtzug mehr aus Deutschland nach Italien findet, kann beruhigt sein. Der private Nachtzugbetreiber European Sleeper hat nämlich seit dem 5. Februar eine Verbindung im Angebot, die von Belgien über Deutschland und Österreich bis nach Italien führt. Dieser Zug startet in Brüssel, macht zwei Zwischenstopps in den Niederlanden und hält danach in Köln und München. Von dort aus geht es unter anderem weiter nach Innsbruck, Bozen und Verona. Endstation ist Venedig. Wer am Abend gegen 18 Uhr in Brüssel einsteigt, soll am Folgetag um 15 Uhr in Venedig ankommen. Die Zwischenhalte für Köln und München sind um 23.38 Uhr beziehungsweise 7.20 Uhr geplant. Umgekehrt startet der Zug in Venedig um 16.15 Uhr und kommt planmäßig um 23.45 Uhr in München und um 7.07 Uhr in Köln an. Offizielle Ankunftszeit in Brüssel ist nach Angaben von European Sleeper 12.38 Uhr. Im Februar und März wird die Verbindung zwei Mal wöchentlich angeboten, um den Fahrplan auf die Wintersportsaison in den Alpen und die Karnevalsfeierlichkeiten in Venedig abzustimmen. Bei den Ticketpreisen müssen sich Reisende dem Bericht zufolge auf mindestens 69 Euro für einen Sitzplatz und 239 Euro für einen Schlafplatz einstellen. Bislang betreibt European Sleeper schon eine Nachtzuglinie von Prag über Berlin und Dresden bis nach Amsterdam und Brüssel. In den kommenden Jahren will der Nachtzugbetreiber sein Angebot weiter ausbauen. Geplant sind laut 'Reisereporter' Verbindungen aus Brüssel oder Amsterdam bis nach Südfrankreich und die spanische Metropole Barcelona





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Nachtzug European Sleeper Italien Reise Umweltfreundlich Alternative Flugzeug

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuer Intendant an der Volksbühne Berlin: Der, der Widerstand aushältUnter Frank Castorf war er Chefdramaturg und stellvertretender Intendant der Volksbühne. Nun soll Matthias Lilienthal die dortige Leitung übernehmen.

Weiterlesen »

Belgien hat eine neue Regierung unter der Leitung der flämischen NationalistenBart De Wever von der flämischen Nationalistischen Partei N-VA ist zum neuen Premierminister Belgiens gewählt worden. Die Arizona-Koalition, die aus der N-VA, MR, Les Engagés, CD&V und Vooruit besteht, hat den Eid abgelegt.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Neuer US-Präsident Trump : „Schwerer Schlag“: Lauterbach bedauert angekündigten Rückzug der USA aus der WHODonald Trump ordnet kurz nach seinem Amtsantritt den erneuten Austritt der USA aus der WHO an. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht internationale Gesundheitsprogramme gefährdet

Weiterlesen »

Italien sorgt auch in der Hauptrunde für Furore bei der Handball-WMItalien gewinnt gegen Tschechien und hat beste Chancen, hinter den Top-Teams Dänemark und Deutschland einzureihen. Frankreich setzt seinen Siegesserie fort und Kroatien beendet die Vorrunde mit einer Niederlage.

Weiterlesen »