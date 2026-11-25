Fabian Mehring soll Hubert Aiwanger an der Spitze der Freien Wähler ersetzen. Geht das überhaupt? Hier spricht er erstmals über seine Pläne – und eine mögliche Partnerin an der Parteispitze.

FABIAN MEHRING: Mir geht es nicht anders. Wäre es jetzt gut zehn Jahre später und Hubert Aiwanger hätte sich gerade in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, hätte ich mich über eine solche Nominierung sehr gefreut.

Vor allem, weil dieser Vertrauensvorschuss so einhellig ausgefallen ist. Dass sich von unseren Europaparlamentariern über den Bundes- und Landesvorstand bis zur Nachwuchs-, Frauen- und Seniorenorganisation alle hinter mich stellen, hätte ich nie gedacht. AngesichtsViel war in diesen Tagen vom Vermächtnis Hubert Aiwangers die Rede. Worin besteht dies in Ihren Augen?

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Hubert stand mit beiden Beinen auf dem Boden und hatte beide Ohren bei den Menschen. Er war ein Menschenfänger, der die Leute mit seiner einzigartigen Rhetorik für sich und seine Ideen begeistern konnte. Seine Gabe war es, dass er kompliziert denken und einfach sprechen konnte. Für mich war er die Verkörperung der ,von-unten-nach-oben-Politik‘, die zur DNA von uns Freien Wählern gehört.

Sein politisches Lebenswerk war, dass er uns als Kommunal- und Bürgermeisterpartei in Landtag und Staatsregierung geführt hat.platzieren. Führt der Weg nun dorthin?. Inzwischen stellen wir 28 von 71 Landräten und sind mit 37 Landtagsabgeordneten und 39 Bezirksräten auch überregional die zweitstärkste politische Kraft in Bayern. Unter unseren 45.000 Mitgliedern sind mehrere Oberbürgermeister, hunderte Bürgermeister und tausende Kreis-, Stadt und Gemeinderäte.

All diese Köpfe lassen sich nicht in ein klassisches Links-Rechts-Schema pressen. Unser gemeinsamer Nenner ist keine Ideologie, sondern Pragmatismus und gesunder Menschenverstand. Unsere Mitglied- und Wählerschaft deckt das gesamte bürgerliche Spektrum ab – von eher liberal bis strenger konservativ. Das ist die Natur einer Volkspartei und soll genau so bleiben.

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Das kann nur im Team gelingen. Hubert war ein absoluter Ausnahmepolitiker. Seine Fußstapfen sind zu groß für jede und jeden Einzelnen von uns. Die Geschlossenheit, mit der wir nach Huberts dramatischem Tod unsere neue Mannschaftsaufstellung erarbeitet haben, war ein erster erfolgreicher Schritt auf diesem Weg.

MEHRING: Ja, wir wollen Huberts Traum vollenden. Der Bundestag braucht dringend bürgerliche Mehrheiten. Solange die Union in Berlin nur zwischen roten und grünen Partnern wählen kann, herrscht zwangsläufig weiter Stillstand. Koalitionäre, die keinen gemeinsamen Nenner haben, blockieren sich nur wechselseitig.

Die dringend notwendigen Reformen gelingen nur mit einer Regierung, die sich nicht jeden Morgen am Kabinettstisch erst mal über ein gemeinsames Weltbild verständigen muss. Der Schlüssel liegt in unserer politischen DNA: Wir sind die Kommunal- und Bürgermeisterpartei der deutschen Parteienlandschaft. Unsere Stärke liegt dort, wo Politik auf die Lebenswirklichkeit der Leute trifft: in den Rathäusern und Landratsämtern. Wir wüssten genau, was wir Zuhause mit dem anrichten, wofür wir in Berlin die Hand heben würden.

Diese Verquickung der politischen Ebenen ist unser Alleinstellungsmerkmal und wäre ein Segen für die Berliner Polit-Blase. In Bayern nicht zu viele. Von den 71 Landrätinnen und Landräten im Freistaat stammen 68 entweder von der CSU oder von uns. Daraus wollen wir in Zukunft ein politisches Alleinstellungsmerkmal machen und die kommunale Familie bewusst an der Spitze unserer Partei berücksichtigen.

Das ist einzigartig im deutschen Parteienspektrum und goldrichtig. Denn: Die dringend notwendige Staatsmodernisierung klappt nur von unten nach oben. Sie haben schon mal den Vorschlag gemacht, dass sich die Freien Wähler bundesweit mit der FDP zusammentun sollen, um in den Bundestag zu kommen. Tatsächlich hatte ich mal darauf gehofft, für einen Politikwechsel gemeinsam über die Fünf-Prozent-Hürde springen zu können.

Allerdings scheint die FDP nicht mehr wirklich auf die Beine zu kommen. In diesem Fall wäre es natürlich besser, sie schickt ihre letzten Mitglieder und Wähler zu uns und wir probieren es alleine. In Bayern waren Ihre Umfragewerte zuletzt so lala. Wie muss sich die Partei aufstellen, um nach 2028 in der Regierung zu bleiben?

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Ich finde nicht, dass sich Parteien nach Umfragewerten aufstellen sollten. Wir müssen uns so positionieren, dass wir die Probleme der Menschen lösen – dann kommt die Zustimmung von ganz alleine. Ja. Unsere Bayern-Koalition ist ein Erfolgsmodell.

Wir sind die einzige bürgerlich-liberale Regierung Deutschlands. In jedem anderen Bundesland sitzen SPD oder Grüne am Kabinettstisch. Die Tatsache, dass Bayern inzwischen die Hälfte des Länderfinanzausgleichs bezahlt, ärgert viele. Sie zeigt aber, mit welch großem Abstand wir das erfolgreichste Bundesland der Republik sind.

Das soll auch so bleiben, deshalb machen wir keine Experimente. Vermutlich: „Guten Morgen“. Denn das Koalitionsfrühstück vor dem Ministerrat startet meist recht früh…. MEHRING: Unser Tableau ist ja noch nicht fertig.

Gut möglich, dass sich das noch ändert. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich schon länger finde, dass uns mehr Frauenpower guttun würde. Sie sollen die Freien Wähler gemeinsam mit einer noch zu findenden Vertreterin oder einem Vertreter der kommunalen Seite führen. Wenn Sie es sich aussuchen könnten, welche Eigenschaften soll er oder sie haben?

Am wichtigsten ist mir dabei, dass die Person auf diesem Platz den Finger am Puls der kommunalen Familie hat. Denn: Das Image des Staates in den Köpfen der Menschen wird nicht in Talkshows oder Ministerien gemacht, sondern im Rathaus und im Landratsamt. Dort liegt der Schlüssel, um verlorenes Vertrauen der Menschen in unsere Demokratie zurückzugewinnen. Wie wäre es mit Tanja Schweiger, Landrätin von Regensburg und langjährige Partnerin von Hubert Aiwanger?

Das wäre natürlich super. Wir können gut miteinander und würden uns hervorragend ergänzen. Ich verstehe allerdings sehr gut, dass Tanja das jetzt nicht sofort entscheiden kann. Ich finde es gehört sich, dass man ihr die Zeit gibt,