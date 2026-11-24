Über hundert Autoren gründen PEN Writes US als Abspaltung von PEN America. Dinaw Mengistu trat zurück, da Kritik am Umgang mit Israel-Boykotten eskalierte.

Die literarische Szene in den Vereinigten Staaten hat sich am Montag fundamental gespalten. Über einhundert prominente Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben die Gründung einer neuen Organisation namens PEN Writes US bekanntgegeben, die explizit als parallel zu PEN America agierend konzipiert ist. Dieser Schritt markiert den vorläufigen Höhepunkt eines langjährigen und intensiven Streits unter amerikanischen Autorinnen und Autoren, der sich seit dem Überfall der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 weltweit durch die literarische Landschaft zieht. Die neuen Initiatoren argumentieren, dass ihre Organisation eine kritische Lücke schließt, da sie die Meinungsfreiheit umfassend schützt und dabei explizit auch Boykotte als legitime Form des politischen Ausdrucks verteidigt.

Dinaw Mengistu beendet Ära bei PEN America

Der Auslöser für die fundamentale Neustrukturierung war der Rücktritt von Dinaw Mengistu von seinem Posten als Präsident des PEN America. Mengistus decision war kein isoliertes Ereignis, sondern das Ergebnis einer Eskalation, die durch einen kontroversen Artikel auf der offiziellen Website von PEN America ausgelöst wurde. Dieser Beitrag thematisierte die Diskriminierung israelischer und allgemein jüdischer Autorinnen und Autoren in den USA und berichtete von deren zunehmenden Schwierigkeiten,在美国 für ihre Bücher Verlage zu finden. Mengistu kritisierte diesen Ansatz scharf und erklärte in einem Interview am Montag, dass die Gründung von PEN Writes aus tiefer Frustration über die Haltung des etablierten PEN America gegenüber Israel resultiere. Er betonte, dass der bestehende Verband verfassungsrechtlich geschützte Meinungsäußerungen zu unterdrücken versuche und nicht erkenne, dass ein Boykott eine notwendige Form des Dialogs sei.

Also read Alles dreht sich um Musiala und Neuer – und Fußball spielen sollen die Bayern auch noch

Gründung von PEN Writes US als strategische Abspaltung

Die neu gegründete Organisation PEN Writes US wird als Abspaltung konzipiert, möchte sich aber bewusst nicht als solche darstellen. Die Initiatoren planen, die Anerkennung ihrer neuen Vereinigung auf dem nächsten internationalen PEN-Kongress in Montenegro offiziell zu beantragen. Auf der Website penwrites.org, die erst seit zwei Tagen aktiv ist, wird der Gaza-Konflikt mit keinem einzigen Wort erwähnt, um den Fokus auf andere Grundsätze zu legen. Stattdessen zitiert die Plattform die Schriftstellerin Francine Prose mit der Aussage, dass eine zunehmende Bedrohung der Meinungsfreiheit in den USA bestehe. Prose betont, dass dies direkt beeinflusse, was Amerikaner lesen, schreiben und sagen können, und warnt davor, dass Schriftsteller eine einzigartige Rolle bei der Abwehr dieser Bedrohungen spielen. Ihre Entscheidung sei maßgeblich davon geprägt, wofür eine Organisation wie ihre steht.

Advertisement

Kontroverse um Boykotte und BDS-Bewegung

Ein zentraler Punkt der Differenzierung zwischen den beiden Lagern ist die Haltung zu Kulturboykotten. PEN America hatte zuvor Listen unter dem Titel "Ist dein Lieblingsautor ein Zionist???" an den Pranger gestellt. Diese Listen enthielten Namen von israelischen, jüdischen und auch nichtjüdischen Autorinnen und Autoren, die boykottiert werden sollten, allein weil sie an Veranstaltungen teilgenommen hatten, die von der BDS-Bewegung kritisiert wurden. Mengistu argumentierte auf Instagram, dass der PEN America mit solchen Maßnahmen die Grenzen der akzeptablen Debatte überschreite. Die neuen Gründer von PEN Writes US, zu denen auch Ta-Nehisi Coates und Maaza Mengiste gehören, sehen dies anders. Maaza Mengiste erklärte gegenüber dem Branchenmagazin Publishers Weekly, dass sie erkannt hätten, eine PEN-Vereinigung zu benötigen, die die freie Meinungsäußerung von Schriftstellern verteidigt. Dies gelte ohne Ausnahme, und das schließe auch Boykotte als legitimes Mittel ein.

Solidarität und Zukunftsvision der neuen Bewegung

Maaza Mengiste, eine der treibenden Kräfte hinter der neuen Initiative, begründet ihren Beitritt mit dem Wunsch nach globaler Solidarität. Sie betonte, dass Schriftsteller, die vor Zensur und Verfolgung in die USA fliehen, eine Gemeinschaft finden sollten, die bereit ist, ihnen beizustehen. Im Zentrum dieses neuen Ansatzes stehe das Vertrauen, dass Literatur die Freiheit haben sollte, die Wahrheit zu sagen, egal in welche Sprache übersetzt oder von wem sie stammt. Francine Prose unterstrich gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass seit geraumer Zeit das Gefühl vorherrsche, die Reaktion von PEN auf den Krieg im Gazastreifen sei unzureichend gewesen. Die Autoren, die sich im alten Verband wegen ihrer Kritik am Israel-Bild und des mangelnden Mitgefühls gegenüber den Palästinensern nicht mehr wohlfühlten, finden nun in PEN Writes US ein neues Zuhause. Dies wird jedoch kontrovers diskutiert, da die Definition von Boykotten als freie Meinungsäußerung und ihre Wirksamkeit für einen friedlichen Dialog nach wie vor geteilter Meinung sind.