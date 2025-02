Neuer Radfahrstreifen an der Sonnenallee in Berlin

Berlin investiert in den Ausbau des Radverkehrsnetzes. Ein neuer Radfahrstreifen auf der Sonnenallee zwischen Köllnische Heide und der Bezirksgrenze wurde fertiggestellt. Die Reaktionen auf Instagram sind gemischt, mit einigen Nutzern, die den Ausbau begrüßen und andere, die die Notwendigkeit infrage stellen.

Auf der Sonnenallee zwischen dem S-Bahnhof Köllnische Heide und der Bezirksgrenze wurde nun ein 1,1 Kilometer langer Radfahrstreifen fertiggestellt. Der Radweg wurde auf beiden Straßenseiten auf dem ehemaligen Parkstreifen eingerichtet, während die beiden Kfz-Fahrstreifen erhalten blieben, um den Busverkehr nicht zu beeinträchtigen. Eine durchgezogene Linie trennt den Radweg von der Fahrbahn, und Poller bieten zusätzlichen Schutz für Radfahrende.

Der Ausbau wurde von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr und Klimaschutz geplant und durch das Sonderprogramm Stadt und Land des Bundes sowie Mittel des Landes Berlin finanziert. \„Für 2025 rechnen wir bei 29 Projekten damit, dass sie fertig werden. Das sind nach heutigem Kenntnisstand 17,5 Kilometer“, sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) kürzlich dem Tagesspiegel. Auf Instagram sind die Reaktionen auf die neue Radwegstrecke wie stets bei solchen Projekten gemischt. Einige Nutzer:innen zeigen sich begeistert und fordern bereits die Ausweitung des Radverkehrsnetzes, wie etwa einen Fahrradweg auf der Hermannstraße: „Super, können wir bitte auf der Hermannstraße auch endlich einen Fahrradweg haben?“ Andere äußern sich kritisch und stellen die Notwendigkeit der Investition infrage: „Super für die ganzen zwei Radfahrer, die dort übers Jahr fahren werden“ oder „Eine der schlechtesten Investitionen. Sehe vielleicht drei Radfahrer am Tag, die den Weg nutzen.





