Neuer Rekord: 650 Personen und 7 Tonnen Ausrüstung für Patriots nach München

Die New England Patriots reisen mit einem Tross von 650 Personen und allen sechs Super-Bowl-Trophäen zum Munich Game. Die Logistik stellt neue Maßstäbe.

Die New England Patriots bereiten sich mit enormem Aufwand auf ihr kommendes Football-Spiel gegen die Detroit Lions vor. Der Franchise reist nicht nur mit dem Sportteam, sondern bildet einen mobilen Tross von insgesamt 650 Personen. Dieser logistische Mega-Aufwand nach München setzt neue Maßstäbe für die International Games der NFL und umfasst den Transport von mehr als sieben Tonnen an Ausrüstung.

Massive Logistikauslastung auf der Reise

Alex Foster, Senior Manager International des Teams, vergleicht die Größe der Gruppe mit dem Umzug eines kleinen Dorfes. Die Beförderung erfolgt über zwei Flugzeuge, wobei sich der Personenaufwand aufteilt. Im ersten Airbus A350-900 befanden sich etwa 300 Personen, darunter Spieler, Coaches und deren Familien. Ein zweites Flugzeug brachte weitere 300 Gäste, Partner und etwa 50 Mitarbeiter des Teams nach München.

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Die Ausrüstung ist ebenso massig. Das Franchise transportiert mehr als 70 Football-Helme, über 200 Paar Schuhe und etwa 300 Paar Socken. Der gesamte Wert der Fracht liegt bei mehreren Millionen US-Dollar. Zusätzlich wurden Marketing-Elemente auf dem Seeweg per Container nach Deutschland geschifft. Diese Materialien sind essenziell für die Vorbereitung auf das Spiel.

Alle Super-Bowl-Trophäen im Einsatz

Ein besonders auffälliger Aspekt der Reise ist die Mitführung der historischen Trophäen. Alle sechs Super-Bowl-Trophäen des Teams treten die Reise ebenfalls an und werden vor Ort zu sehen sein. Dies unterstreicht die Bedeutung des Events für die Organisation. Die Präsenz der Trophäen dient als symbolische Stärke und historisches Element bei diesem internationalen Aufeinandertreffen.

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Die Planung für das Event begann unmittelbar nach der Bekanntgabe der Partie. Das Team erfuhr im Mai erst rund 24 Stunden vor der Öffentlichkeit von der NFL, dass das Spiel in München stattfindet. Seitdem läuft die Planung auf Hochtouren. Das Logistik- und Equipment-Team arbeitet seit Monaten hart daran, die gesamte Reise präzise vorzubereiten.

Logistische Herausforderungen gemeistert

Trotz der großen Anzahl an schweren Spielern ist die lange Anreise kein größeres Problem. Alex Foster witzelte, dass die Offensive Line um die 150 Kilo pro Mann auf die Waage bringt. Auf einem Transatlantikflug zählt jeder Zentimeter. Die Spieler nutzten den Platz bei Lufthansa ausreichend und kamen ausgeruht in München an. Diese Zufriedenheit ist für die physische Vorbereitung entscheidend.

Auch die große Menge an mitfliegenden Familienangehörigen hat einen strategischen Grund. Jede Saison wählt das Trainerteam ein Auswärtsspiel aus, zu dem die Familien mitreisen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf München. Dies stärkt den Zusammenhalt und die Moral des Teams während der langen Saison. Der Aufwand rechtfertigt sich durch die positive Ausstrahlung auf die Spieler.

Auswirkungen auf das Spiel und die Fans

Der gewaltige Tross zeigt die globale Reichweite der NFL und der New England Patriots. Für die Fans in München bietet sich die einmalige Chance, alle Super-Bowl-Trophäen live zu erleben. Die Präsenz von 650 Personen aus dem Lager erhöht zudem die Sichtbarkeit des Teams in der Stadt. Die Detroit Lions stehen vor einer logistischen und sportlichen Herausforderung.

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Die hohe Anzahl an Partnern und Gästen zeigt auch die kommerzielle Bedeutung des Munich Games. Die Zusammenarbeit mit Lufthansa und anderen Partnern war für den reibungslosen Transport unerlässlich. Die Erfahrung aus dieser Reise fließt in zukünftige International Games ein. Die Patriots demonstrieren damit ihre Professionalität und ihren Anspruch auf dem höchsten Niveau.