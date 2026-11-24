Samsung bringt den Gaming-Monitor Odyssey G6 G60H auf den Markt. Die beworbenen „1100 Hz“ gibt es allerdings nur im alternativen Modus.

bringt den zur Gamescom angekündigten Gaming-Monitor Odyssey G6 G60H auf den Markt. Die beworbenen „1100 Hz“ gibt es allerdings nur im alternativen Modus mit drastisch reduzierter Auflösung.

Bei nativer Auflösung sind es nur noch 600 Hz.den ersten waschechten 1.000-Hz-Monitor anbietet, der diese Bildwiederholrate bei nativer Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln schafft, gibt es die 1.100 Hz bei Samsung nur im alternativen Modus. Beim Odyssey G6 G60H handelt es sich nämlich um einen Dual-Mode-Monitor. Nativ arbeitet er mit 2.560 × 1.440 Pixeln, die mit bis zu 600 Hz dargestellt werden.

Also read GTA 6: Diese Inhalte verpasst du, wenn du zum zweiten Kapitel übergehst

Erst durch Umschalten auf den zweiten Modus gibt es 1.100 Hz, allerdings bei nur noch 1.280 × 720 Pixeln. Das bedeutet also eine nicht ganz verdoppelte Bildwiederholrate bei nur noch einem Viertel der verfügbaren Pixel. Per Übertaktungsmodus kommt LG übrigens ebenfalls auf 1.100 Hz. Beim Neuling von Samsung von einem „Rekord-Monitor“ zu reden, ist also gleich mehrfach Bauernfang.

Der Samsung Odyssey G6 G60H besitzt ein IPS-Panel, das mit einer Reaktionszeit von 1 ms spezifiziert ist und bei 27 Zoll Diagonale besagte 2.560 × 1.440 Pixel besitzt. Das bedeutet eine Bildpunktdichte von 109 ppi. Helligkeit und Kontrast gibt Samsung mit 280 bis 450 cd/m² und 1.000:1 an. Die 10 Bit Farbtiefe sind sehr wahrscheinlich simuliert .

Advertisement

Zum Bildratenabgleich mit einer Grafikkarte werden sowohl AMD FreeSync als auch Nvidia G-Sync unterstützt. *, ohne den darüber möglichen Datendurchsatz explizit anzugeben. Auf USB-C wird verzichtet. Stattdessen ist ein USB-A-Hub mit zwei Downstream-Ports vorhanden, die jeweils mit 5 Gbps arbeiten.

Das Ende der Fahnenstange ist damit noch nicht erreicht, denn die Display-Hersteller arbeiten bereits an Monitor-Panels mit noch höheren Bildwiederholraten. TCL CSOT hat kürzlich Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren. Verarbeitungszwecke: Genaue Standortdaten und Abfrage von Geräteeigenschaften zur Identifikation, Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen, Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen.