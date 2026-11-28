Der neuerliche Muskelfaserriss von Jamal Musiala birgt für den FC Bayern auch abseits des Sportlichen einige Gefahren. Die Aussagen von Max Eberl in Hamburg sind vor diesem Hintergrund interessant.

Der neuerliche Muskelfaserriss von Jamal Musiala birgt für den FC Bayern auch abseits des Sportlichen einige Gefahren. Die Aussagen von Max Eberl in Hamburg sind vor diesem Hintergrund interessant.

Manchmal ist es im Fall Jamal Musiala durchaus ratsam, die Aussagen der Protagonisten einfach mal so stehen zu lassen und nicht sofort nach einer zweiten Bedeutungsebene zu suchen.

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“ sprach und erklärte, dass man Musiala nun Ruhe gönnen wolle, wurde das mancherorts als Appell verstanden. Im Kontext der vergangenen Tage lag für manchen die Vermutung nahe, dass sich der Sportvorstand mit seinen Worten auch anWie sehr der Sportvorstand darum bemüht ist, wurde auch nach der Partie in Hamburg deutlich. Denn dem FC Bayern droht im Fall Musiala die nächste unangenehme Debatte. Eine, deren Aufkommen Eberl ganz offenkundig verhindern möchte.