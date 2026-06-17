Neuer Standort für den Bauhof im Gewerbegebiet Hohe Kamp

Der städtische Bauhof in Bad Lippspringe zieht in das Gewerbegebiet Hohe Kamp um und wird dabei die Büros der Kläranlagemitverwalten. Diese Lösung spart Kosten und verbessert die Arbeitsbedingungen.

Der städtische Bauhof in Bad Lippspringe steht seit längerem unter erheblichem räumlichem Druck, da die bisherigen Einrichtungen am Sandweg den Anforderungen nicht mehr gerecht werden.

Nach einer langen und intensiven politischen Diskussion, innerhalb derer zeitweise keine Mehrheit für einen Umzug erkennbar war, wurde nun eine Lösung gefunden. Der Bauhof wird in das Gewerbegebiet Hohe Kamp umziehen und dabei direkt in ein bestehendes Gebäude einziehen. Gleichzeitig werden die Büroräume der städtischen Kläranlage in diesem Verwaltungsgebäude mit untergebracht. Diese kombinierte Lösung entstand auf Vorschlag der CDU-Fraktion und ermöglicht den Verzicht auf den ursprünglich geplanten Neubau eines separaten Bürogebäudes an der Kläranlage.

Der Umzug ist für die zweite Jahreshälfte geplant und soll den Mitarbeitenden deutlich verbesserte und zeitgemäße Arbeitsbedingungen bieten. CDU-Ratsherr Matthias Willeke betont, dass durch diese Umplanung Kosten in Höhe von bis zu 600.000 Euro im Haushalt des Abwasserwerks entfallen, während gleichzeitig am neuen Standort kaum Mehrkosten entstehen. Damit werde nicht nur eine wirtschaftlich sinnvolle, sondern auch eine verantwortungsvolle Lösung im Umgang mit öffentlichen Mitteln realisiert.

Der Beschluss stellt aus Sicht der Christdemokraten einen tragfähigen Kompromiss dar, der sowohl den Interessen der Beschäftigten als auch der finanziellen Leistbarkeit der Stadt Rechnung trägt. Mit dem neuen Standort sei die langfristige Wahrnehmung der Bauhof-Aufgaben unter besseren Rahmenbedingungen gesichert





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