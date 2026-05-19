Neuer Startschuss für die E-Mobilität: BAFA-Förderportal für Elektroautos ist live

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat das neue Portal für E-Auto-Förderungen gestartet. Erfahren Sie alles über die Einkommensgrenzen, technischen Voraussetzungen und den digitalen Antragsprozess via BundID.

Das neue Portal zur Beantragung von Fördergeldern für Elektrofahrzeuge wurde offiziell freigeschaltet, und die Resonanz der Bevölkerung ist überwältigend. Bereits in den ersten Stunden des Startzeitpunkts am Dienstagvormittag wurde ein massiver Ansturm verzeichnet.

Mandy Pastohr, die Präsidentin des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), berichtete, dass bis 10 Uhr bereits 1858 Anträge eingereicht wurden. Gemeinsam mit dem Bundesumweltminister Carsten Schneider wurde die Funktionsweise des Portals präsentiert. Die Initiative ist Teil eines größeren Plans, die Verkehrswende in Deutschland voranzutreiben und die CO2-Emissionen im Straßenverkehr signifikant zu senken.

Mit einem Gesamtbudget von drei Milliarden Euro plant die Bundesregierung, in den nächsten drei bis vier Jahren rund 800.000 Fahrzeuge zu fördern, um den Umstieg auf emissionsfreie Antriebe für eine breite Masse an Bürgern attraktiver zu gestalten. Ein zentraler Aspekt dieser neuen Förderrunde ist die soziale Staffelung der Zuschüsse, die eine gezielte Unterstützung einkommensschwächerer Haushalte vorsieht.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach den Einkommensgrenzen der Antragsteller: Wer unter einer Grenze von 45.000 Euro liegt, kann eine Förderung von bis zu 6.000 Euro erhalten. Für Einkommen bis 60.000 Euro ist ein Betrag von 4.500 Euro vorgesehen, während Personen mit einem Einkommen von bis zu 90.000 Euro eine Förderung in Höhe von 1.500 Euro beanspruchen können. Dabei ist es zwingend erforderlich, dass der Antragsteller selbst als Fahrzeughalter im Fahrzeugschein eingetragen ist.

Zudem gibt es eine Haltefrist von drei Jahren, was bedeutet, dass das geförderte Fahrzeug für mindestens diesen Zeitraum im Besitz des Eigentümers bleiben muss. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Förderung ausschließlich für Privatpersonen und nicht für gewerbliche Zulassungen konzipiert ist. Um den Antragsprozess sicher und effizient zu gestalten, setzt das BAFA auf eine vollständig digitale Abwicklung über die sogenannte BundID.

Diese dient als zentrales Konto zur eindeutigen Identifizierung gegenüber staatlichen Stellen und ist eine zwingende Voraussetzung für die Antragstellung; Papieranträge sind nicht mehr zulässig. Für die Anmeldung zur BundID benötigen die Bürger einen Personalausweis mit aktivierter Onlinefunktion sowie die entsprechende PIN und die Ausweis-App, die für gängige Betriebssysteme wie Windows, macOS, iOS und Android verfügbar ist.

Alternativ bietet das System die Möglichkeit, sich über ein bereits bestehendes ELSTER-Zertifikat zu identifizieren, welches viele Bürger bereits für die digitale Abgabe ihrer Steuererklärung nutzen. Dieser Schritt unterstreicht das Bestreben der Bundesregierung, die Verwaltungsprozesse zu digitalisieren und bürokratische Hürden durch moderne Identifikationsverfahren zu ersetzen. Bezüglich der förderfähigen Fahrzeuge gibt es klare Richtlinien, die potenzielle Käufer bereits im Gespräch mit ihrem Fahrzeughändler klären sollten. Grundsätzlich kommen alle rein elektrischen Fahrzeuge infrage, unabhängig vom Anschaffungspreis oder dem jeweiligen Hersteller.

Für Plug-in-Hybride gelten strengere Kriterien: Diese dürfen maximal 60 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen oder müssen eine rein elektrische Reichweite von mindestens 80 Kilometern aufweisen. Ein wichtiger Ausschlussgrund sind Fahrzeuge mit einer sogenannten Tageszulassung sowie gebrauchte Elektroautos; diese sind nicht förderfähig. Die Förderung gilt für Neufahrzeuge, die seit dem 1. Januar 2026 erstmals in Deutschland zugelassen wurden.

Dabei ist entscheidend, dass das Datum der Erstzulassung maßgeblich ist und nicht das Datum des Kaufvertrags. Erleichternd wirkt hierbei die Regelung, dass Anträge bis zu einem Jahr rückwirkend nach der Erstzulassung gestellt werden können. Der eigentliche Antragsprozess im BAFA-Portal ist intuitiv gestaltet, sofern die technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Nach der Identifizierung via BundID müssen die spezifischen Fahrzeugdaten eingegeben und die erforderlichen Nachweise digital hochgeladen werden.

Besonders relevant sind hierbei Belege über die Anzahl der Kinder, um die entsprechende Förderhöhe zu rechtfertigen. Als Nachweis eignen sich beispielsweise der aktuelle Steuerbescheid, in dem die Freibeträge vermerkt sind, oder ein offizieller Kindergeldbescheid sowie ein Meldebescheid. Nach einer letzten Prüfung und dem Absenden des Antrags wird die Behörde den Bewilligungsbescheid direkt in das digitale BundID-Postfach zustellen und die Fördersumme auszahlen.

Für Nutzer, die technische Schwierigkeiten haben oder Fragen zum Prozess hegen, hat das BAFA verschiedene Hotlines eingerichtet, um eine umfassende Unterstützung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass berechtigte Bürger ihr Geld erhalten





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