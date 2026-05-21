Neuer Stürmer für die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft: Alexander Karachun -োয়াثฺ

Der DEB hat nach dem Handbruch von Daniel Fischbuch eine Transformation in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft vorgenommen. Alexander Karachun, ein Spieler aus Schwenningen, wurde als neuer Stürmer nominiert und wird wahrscheinlich in den letzten drei Vorrundenspielen für die Mannschaft auflaufen. Karachun hat gezeigt, dass er bereit ist, als Backup im Team zur Verfügung zu stehen und hat bereits mit Marcel Noebels gesprochen, dem potenziellen Neuzugang für die kommende Saison in Köln, der nach dem DEL-Finale angeschlagen war.

Die deutsche Eishockey - Nationalmannschaft musste aufgrund der Verletzung von Daniel Fischbuch einen kompletten Umbau im Aufgebot vornehmen. Der Stürmer brach bei der WM in der Schweiz am Mittwoch den dritten Finger und reiste am Donnerstag ab.

Als Ersatz nominierte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) Alexander Karachun aus Schwenningen. Karachun absolvierte die WM-Vorbereitung fast komplett und zeigte sich bereit, als Backup im Team zur Verfügung zu stehen. Er sprach bereits mit Marcel Noebels, dem potenziellen Neuzugang für die kommende Saison in Köln, der nach dem DEL-Finale angeschlagen war. Der DEB entschied jedoch, Lukas Reichel, den NHL-Stürmer, nach Hause zu schicken, nachdem dieser nicht zur Verfügung gestanden hatte.

Karachun hatte bereits in der Generalprobe gegen die USA (2:5) gezeigt, dass er bereit war, im Team mitzutun und seine Fähigkeiten anzuwenden





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