Comdirect lockt Neukunden mit 3,75 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Was die Aktion bringt und wie lange der Zins gilt.

Die Direktbank comdirect lockt neue Kunden mit einem befristeten Zinsangebot aufs Tagesgeld. Wer neu einsteigt, bekommt sechs Monate lang 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr. Der bisherige Aktionszins lag bei 3,00 Prozent.

Ein Girokonto ist für diesen Zins nicht nötig. - Zinssatz: 3,75 Prozent pro Jahr für sechs Monate ab Kontoeröffnung, bei Guthaben bis 1.000.000 Euro. - Nach den sechs Monaten: Es gilt der variable Standardzins. Für das reine Tagesgeld sind das derzeit 0,75 Prozent pro Jahr.

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Für Guthaben über einer Million Euro gelten von Anfang an die Standardkonditionen. Ein Enddatum für die Aktion gibt es bisher nicht. Die Bank behält sich aber vor, die Konditionen jederzeit anzupassen oder zu beenden. Das Angebot richtet sich an Neukunden.