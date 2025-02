Neuer Thermomix TM7: Vorwerk bringt die nächste Generation der Küchenmaschine auf den Markt

Der Thermomix TM7, das neue Modell des beliebten Küchengeräts, wird ab April erhältlich sein. Mit neuen Funktionen wie dem Kochen ohne Deckel und potenzieller zukünftiger Integration von KI und Sprachsteuerung, soll der TM7 den Wettbewerb in der Küchenmaschine-Branche erneut aufmischen.

Vorwerk bringt mit dem Thermomix TM7 ein neues Modell seiner populären Küchenmaschine auf den Markt. Der Nachfolger des TM6 soll ab der zweiten Aprilwoche erhältlich sein und bietet einige neue Funktionen. Kunden können den Thermomix TM7 bereits online vorbestellen. Der Preis für das Gerät liegt bei 1.549 Euro, 50 Euro mehr als beim Vorgängermodell. Zunächst einmal können Lebensmittel und Gerichte ohne Deckel zubereitet werden.

Die Funktion ist neu und unterscheidet den TM7 von den Vorgängermodellen. Weitere, im Vorfeld viel diskutierte Funktionen wie Künstliche Intelligenz oder Sprachsteuerung sind zunächst nicht integriert, sollen aber in Zukunft verfügbar sein. Ein genauer Zeitpunkt hierfür steht noch nicht fest. Der Thermomix TM7 baut auf dem Erfolg des Vorgängermodells auf, das seit seinem Launch 2019 über 8 Millionen Mal verkauft wurde und für Vorwerk einen wesentlichen Teil des Umsatzes ausmacht. Vorwerk setzt seit jeher auf Direktvertrieb und bietet seine Produkte nicht in Geschäften an.Der Thermomix ist ein echtes Kultprodukt und hat einen ikonischen Status. Experten erklären, dass der Name Thermomix bei vielen Menschen als Oberbegriff für Küchenmaschinen durchgegangen ist. Der Name ist eng mit der Marke verbunden und polarisiert: Leute lieben oder hassen ihn. Der Thermomix ist das wichtigste Produkt von Vorwerk und wurde 1971 erfunden.Der Markt für Küchenmaschinen ist gesättigt, mit Herstellern wie Bosch, Xiaomi, Moulinex und Kenwood, die vergleichbare Produkte anbieten. Der Thermomix TM7 wird den Wettbewerb jedoch erneut intensivieren und die Verbraucher auf die neuen Funktionen aufmerksam machen. Die Integration von KI und Sprachsteuerung in Zukunft könnte den Thermomix TM7 weiter zu einem innovativen und attraktiven Gerät machen.





