Neuer Trailer für 'The Walking Dead: Dead City' Staffel 3

Die dritte Staffel von 'The Walking Dead: Dead City' bringt Laune und neue Herausforderungen für Maggie und Negan. Die Staffel wird am 12. Juni 2026 das Monte-Carlo Television Festival eröffnen und wird wöchentlich neue Episoden liefern.

Die dritte Staffel von 'The Walking Dead: Dead City' bringt Laune und neue Herausforderungen für Maggie und Negan . Nachdem die Truppen von New Babylon die Insel eingenommen haben, müssen die Überlebenden ihre Methan-Vorräte schützen.

Doch Manhattan steht noch nicht vor dem Aus. Maggie und Negan legen ihre Differenzen beiseite, um die erste blühende Gemeinschaft in Manhattan seit der Apokalypse aufzubauen. Doch als das Chaos in der Stadt ausbricht, sind sie gezwungen, sich zu fragen: Haben sie aus ihren Fehlern gelernt oder wird ihre dunkle Vergangenheit den Untergang für die ganze Stadt bedeuten? Negan, Maggie und Perlie Armstrong müssen sich verbünden, um überleben zu können.

Nach dem tragischen Tod von Ginny werden sie alles daran setzen, Hershel lebend nach Hause zurückzubringen. Das dürfte ihnen aber einiges abverlangen. Maggies Sohn hat sich gegen seine Mutter gewandt, um mit Dama seine Vision der neuen Welt zum Leben zu erwecken. Wird es Maggie, Negan und Perlie in Staffel 3 gelingen, Hershel zu finden und ihn aus Damas manipulativen Fängen zu befreien?

Die Zukunft des 'The Walking Dead'-Spin-offs ist gesichert, allerdings muss 'Dead City' künftig auf Serienschöpfer und Autor Eli Jorne verzichten. Fortan ist er als ausführender Produzent und Showrunner an der Für den Ableger markiert das einen essenziellen Wendepunkt. Fortan übernimmt Seth Hoffman den Posten als Showrunner und ausführender Produzent, um Jornes Vision von Negans und Maggies Erzählstrang weiterzuführen. Das Zombie-Franchise ist für Hoffman kein Neuland.

Bereits von 2013 bis 2016 wirkte er an 'The Walking Dead' mit. Genau das fehlt 'The Walking Dead' seit Jahren: 'Dead City' Staffel 3 spannt 'Lucifer'- und 'Dexter'-Star ein. An seiner Seite stehen Matthew W. Negrete ('The Walking Dead') und Justin Boyd ('Fear the Walking Dead') als Co-Executive Producer, Jacey Heldrich ('The Handmaid's Tale') als Co-Producer sowie Mira Z. Barnum ('Lucifer') als Executive Story Editor





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