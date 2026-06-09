Neuer Trailer zu Blood of My Blood Staffel 2: Outlander-Fans sorgen sich um Julia und Henry

Zum Outlander-Tag wurde ein frischer Trailer für die zweite Staffel des Spin-offs Blood of My Blood veröffentlicht. Die kurzen Ausschnitte deuten einen emotionalen und traurigen Handlungsstrang an, in dem sich die Wege von Julia und Henry trennen. Fans reagieren besorgt und spekulieren über das Schicksal der Charaktere. Bis zum Serienstart auf Netflix bleiben viele Fragen offen.

Fans müssen sich zwar noch ein wenig gedulden, jedoch steht bereits für den Herbst neue Inhalte aus dem Outlander -Universum an. Das Spin-off Blood of my Blood feiert passend zum Outlander -Tag einen neuen Trailer für seine zweite Staffel.

Dieser Trailer bietet einen ersten intensiven Einblick und deutet einen traurigen Handlungsstrang an. Die kurzen Ausschnitte zeigen das Wiedersehen mit Jamies und Claires Eltern, das jedoch von kurzer Freude geprägt ist, denn Fans sorgen sich um das Schicksal von Julia und Henry. Laut Trailer trennen sich ihre Wege, was viele Fragen aufwirft: Wie wird es Julia und dem Kind ohne Henry ergehen? Schafft Henry es zurück zu Claire oder landet er in einer völlig anderen Zeit?

Diese Andeutungen sorgen für gespaltene Reaktionen unter den Fans. Einige äußern Vorfreude auf die Fortsetzung der Reise mit Magie in jedem Herzschlag, andere betonen, dass der Clip die biggest Frage offen lässt, in welcher Zeit sich Julia und Henry befinden und ob sie wieder zusammenfinden. Ein weiterer Trailer wird vor dem Start der neuen Folgen wahrscheinlich keine klaren Antworten liefern, sodass Fans bis zur Veröffentlichung auf Netflix warten müssen, um die Rätsel zu lösen.

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