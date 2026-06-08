Der brandneue Trailer zu Ridley Scotts Das Ende der Sterne zeigt deutlich mehr postapokalyptische Action und korrigiert den zu ruhigen ersten Eindruck. Der Film mit Jacob Elordi, Margaret Qualley und Josh Brolin startet demnächst in den Kinos.

Ridley Scott , der Meister des Science-Fiction -Kinos, ist zurück. Nach einer längeren Phase durchwachsener Film e präsentiert der Regisseur von Klassikern wie Alien und Blade Runner seinen neuen Endzeit -Thriller Das Ende der Sterne.

Der erste Trailer ließ viele Fans noch verunsichert zurück: zu ruhig, zu melancholisch, zu dialoglastig. Doch nun hat Disney einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der deutlich mehr actiongeladene Szenen zeigt und die postapokalyptische Härte betont. Stilistisch erinnert das Gezeigte an einen Mix aus Fallout, Yellowstone und Doomsday - Tag der Rache. Ob Scott es schafft, das Publikum wieder in seinen Bann zu ziehen, bleibt abzuwarten.

Sein letzter wirklich überzeugender Film war The Last Duel aus dem Jahr 2021. Doch die Starbesetzung mit Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Allison Janney, Guy Pearce und Benedict Wong macht Hoffnung auf ein cineastisches Ereignis. Die Handlung spielt in einer Welt nach einer verheerenden Pandemie. Die Zivilisation, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr.

Fast alle Menschen sind ausgelöscht. In den verlassenen Weiten Colorados kämpfen die Überlebenden um ihr Dasein. Pilot Hig (Jacob Elordi), der knallharte Ex-Marine Bangley (Josh Brolin) und die junge Assistenzärztin Cima (Margaret Qualley) versuchen, einen mysteriösen Funkspruch zu entschlüsseln. Was sie dabei entdecken, könnte die Rettung oder das endgültige Verderben bedeuten.

Der Film verspricht eine emotionale Reise durch eine zerstörte Welt, in der Vertrauen ein seltenes Gut ist. Die Dynamik zwischen den drei Hauptfiguren steht im Mittelpunkt und wird durch die intensive Kameraarbeit und die düstere Atmosphäre untermalt. Ursprünglich trug der Film in Deutschland den sperrigen Titel Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte. Nun hat Disney den Titel auf Das Ende der Sterne verkürzt, was dem Original The Dog Stars näher kommt.

Dies ist eine kluge Entscheidung, denn der neue Titel ist prägnanter und einprägsamer. Der Film startet voraussichtlich im nächsten Jahr in den deutschen Kinos. Ob Ridley Scott mit diesem Projekt an frühere Erfolge anknüpfen kann, wird sich zeigen. Fest steht: Die Erwartungen sind hoch, und der neue Trailer hat die Vorfreude auf jeden Fall gesteigert.

Fans des Endzeit-Genres dürfen sich auf ein visuell beeindruckendes und actionreiches Kinoerlebnis freuen, das die Abgründe der menschlichen Natur in einer aus den Fugen geratenen Welt auslotet





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