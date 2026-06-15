Neuer Trainer beim FC Lok: Torsten Ziegner übernimmt

Der Regionalligist FC Lok hat einen neuen Trainer: Torsten Ziegner (48) übernimmt das Amt und erhält einen Vertrag bis 2028. Der ehemalige MDR-TV-Experte ist voller Tatendrang und will den Fußball des FC Lok nicht wesentlich verändern, sondern an Details arbeiten, um erfolgreich zu sein. Der neue Trainer follows auf, der sein Amt nach zwei erfolgreichen Jahren freiwillig aufgegeben hatte.

Am Montag fand erstmals die Pressekonferenz statt, auf der der Regionalligist FC Lok offiziell bekanntgab, was BILD-Leser bereits wussten: Torsten Ziegner (48) übernimmt das Trainer amt.

Er erhält einen Vertrag bis 2028 und ist voller Tatendrang.

'Ich freue mich auf die Aufgabe bei einem spannenden Klub', sagt er bei seiner Vorstellung. 'Ich habe extrem Bock auf die Aufgabe, habe Energie ohne Ende. ' Dann grinst er: 'Nachdem ich zuletzt einen etwas langweiligeren Job beim MDR hatte. ' Dort arbeitete er zuletzt als TV-Experte, war oft im Stadion von Lok Leipzig, kommentierte viele Spiele.

Er weiß also, worauf er sich einlässt. Ziegner folgt auf, der sein Amt nach zwei erfolgreichen Jahren (zweimal Meister, einmal Pokalsieger) freiwillig aufgegeben hatte. Durchaus große Spuren, die sein Vorgänger hinterlassen hat. Ziegner: 'Ich habe Respekt vor dieser Leistung.

Aber da ist nur Vorfreude auf die neue Aufgabe.

' Dann legt er erst richtig los: 'Der FC Lok und seine Erfolge führen dazu, dass die Erwartungshaltung groß ist. Ein Mittelfeldplatz gehört nicht dazu. Wir wollen vorn mit dabei sein, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie sich die Konkurrenz zum Beispiel aus Aue, Jena und Halle aufstellt.

' Klar ist für ihn: 'Ich habe nichts anderes vor, als erfolgreich zu sein. Dafür werde ich alles tun. Der Weg ist noch nicht zu Ende.

' Der Fußball, den der FC Lok in den letzten zwei Jahren spielte, soll sich dabei nicht wesentlich verändern: 'Das wäre töricht. Aber wir werden an Details arbeiten, um irgendwann den ganz großen Coup zu landen.

' Der soll endlich in die Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth (39): 'Wir wollten einen Trainer, der für diese Aufgabe brennt und auch sofort verfügbar ist. Torsten kann Leute mitreißen und vielleicht ein Stück weit neues Feuer entfachen.

' In der Spitze der drei bis fünf besten Klubs will er die Mannschaft in der nächsten Saison in der 4. Liga sehen. Die Vorbereitung startet am 24. Juni. Mit einem glühend heißen Ziegner





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