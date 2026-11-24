Im neuen Kreativ-Café in Aichach können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 3. Dezember in entspannter Atmosphäre basteln, malen, häkeln und vieles mehr. Das Prinzip ist einfach.

Im neuen Kreativ-Café in Aichach können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 3. Dezember in entspannter Atmosphäre basteln, malen, häkeln und vieles mehr. Das Prinzip ist einfach.

Sie wollen mit dem Kreativ-Café einen neuen Treff in Aichach anstoßen: Verena Kosmala, Sabine Peters und Diana Selig vor dem Familienstützpunkt der Caritas. Sie wollen mit dem Kreativ-Café einen neuen Treff in Aichach anstoßen: Verena Kosmala, Sabine Peters und Diana Selig vor dem Familienstützpunkt der Caritas. Auf dem Couchtisch von Verena Kosmala stapeln sich Zeitschriften. Seit Monaten will sie daraus eine Collage gestalten.

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Bei kreativen Hobbys schalte sie richtig ab, sagt Kosmala, aber zu Hause komme immer etwas dazwischen. Und dann lande sie abends doch wieder auf dem Sofa, das Smartphone in der Hand. Ihren Freundinnen Diana Selig undWie die drei Freundinnen mitteilen, laden sie am Donnerstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr erstmals zum Kreativ-Café in den Familienstützpunkt der Caritas ein.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Prinzip ist einfach. Alle bringen ihr eigenes Projekt mit: egal ob Häkelmütze, Zeichenblock, Weihnachtsbastelei oder Malbuch.

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„Beim Sport hilft eine Verabredung, dranzubleiben“, sagt Diana Selig, die in ihrer Freizeit Tennis spielt. „Warum sollte das beim Malen und Basteln anders sein? “ So entstand die Idee, einen Treffpunkt zu schaffen, an dem man gemeinsam kreativ sein und auftanken kann. Julia Baur von der Caritas war laut Mitteilung sofort angetan und stellt den Familienstützpunkt zur Verfügung.

Die Initiatorinnen freuen sich auf das Gemeinschaftserlebnis.

„Man kann sich Tipps und Inspiration holen, oder man setzt sich einfach dazu und legt los“, so Kosmala. Den drei Freundinnen ist wichtig, dass jede und jeder teilhaben kann, unabhängig vom Geldbeutel. Eine Auswahl an Material, zum Beispiel Wolle, Papier und Stifte, steht deshalb kostenlos bereit, ebenso Wasser und Tee. Eigene alkoholfreie Getränke und Snacks dürfen mitgebracht werden.

Willkommen sind alle Hobbys, die sich gut am Tisch ausüben lassen. Für Maltechniken wie Acryl oder Öl, die gerne mal Spuren hinterlassen, ist der Familienstützpunkt weniger geeignet. Rückfragen sind möglich über Instagram oder per E-Mail an kontakt@kreativcafe-aichach.de.