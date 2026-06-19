Neuer und Baumann klären vor WM-Duell mit Elfenbeinküste

Manuel Neuer und Oliver Baumann haben vor dem zweiten WM-Gruppenspiel ein klärendes Gespräch geführt. Deutschland trifft auf die Elfenbeinküste, die auf Elye Wahi zurückgreifen kann. Neuer betont sein Ziel, den zweiten WM-Titel zu gewinnen, und kündigt seinen endgültigen Rückzug nach dem Turnier an.

Manuel Neuer und Oliver Baumann haben vor dem Start der WM 2026 ein klärendes Gespräch geführt. Der 40-jährige Neuer, der nach seiner Rückkehr aus dem Nationalmannschafts-Ruhestand zur Nummer eins aufgestiegen ist, und Baumann, der kurzfristig wieder zur Nummer zwei degradiert wurde, tauschten sich über die Entwicklungen der vergangenen Monate aus.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag berichtete Neuer, dass die beiden offene Worte gefunden hätten, ohne jedoch Details zu nennen.

"Wir arbeiten täglich zusammen. Gerade auf dem Platz ist es so, dass man sich gegenseitig unterstützen muss", sagte Neuer und betonte das nun sehr gute Verhältnis. Am Samstag trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste. Das letzte Aufeinandertreffen liegt lange zurück: 2009 in einem Freundschaftsspiel standen bei der DFB-Elf unter anderem Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski und Mesut Özil auf dem Platz.

Die Partie endete 2:2, wobei der eingewechselte Manuel Neuer unglücklich am Ausgleichstreffer beteiligt war. Es war das erste Spiel nach dem Tod von Robert Enke, dem mit einem symbolischen Trikot gedacht wurde. Bundestrainer Joachim Löw lobte damals das engagierte Spiel seiner Mannschaft. Für Neuer steht fest, dass es seine fünfte und letzte WM-Teilnahme sein wird.

"Ich glaube, dass es für mich ein absolutes Geschenk ist, nochmal dabei zu sein. Und für mich wäre es natürlich etwas ganz Besonderes, das ein zweites Mal zu schaffen", erklärte der Weltmeister von 2014. Während viele Teamkollegen ihre Familien in den USA begrüßen konnten, muss Neuer mit Videocalls Kontakt zu seiner Frau und seinem zweijährigen Sohn halten. Nach der WM plant er den endgültigen Rückzug aus der Nationalmannschaft.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn überraschend für das Turnier zurückgeholt. Auf der anderen Seite steht die Elfenbeinküste, die nun doch auf Elye Wahi zurückgreifen kann. Der Stürmer erhielt die Einreiseerlaubnis nach Kanada, nachdem er zuvor aufgrund eines Ermittlungsverfahrens in Frankreich in Zweifel stand. Ihm wird vorgeworfen, sich in einem Ligue-1-Spiel absichtlich eine Gelbe Karte eingehandelt zu haben, um Wetten zu beeinflussen.

Trotz der Vorwürfe wird Wahi im Kader stehen. Deutschland hofft, nach dem deutlichen 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao erneut zu gewinnen. Historisch gesehen war ein zweiter Gruppensieg ein gutes Omen für die späteren WM-Titel 1974 und 1990. Das Spiel am Samstag um 22 Uhr MESZ könnte also richtungsweisend sein.

Neuer, der bei der WM 2014 triumphiert hatte, sieht das Ziel klar: maximaler Erfolg.

"Für mich steht es im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe jetzt nicht vor, in zwei Jahren bei einer Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen", sagte er. Sein Rücktritt nach der Heim-EM 2024 war für ihn die richtige Entscheidung, aber die zwei Jahre Pause hätten ihm gutgetan. Der Kontakt zu Nagelsmann im Februar und März führte schließlich zum Comeback. Nun will er mit der Mannschaft den zweiten WM-Titel holen





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