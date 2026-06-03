Neuer und Urbig genießen sich vor dem offiziellen Trainingsprogramm

Manuel Neuer und Jonas Urbig werden bei einem Spaziergang entdeckt. Sie genießen Sonne und frische Luft und treffen auf Fans, die um ein Selfie bitten. Der Mittwoch wird sportlich spannend, da Neuer seit dem letzten Bundesligaspiel wegen muskulärer Probleme pausiert.

Vor dem offiziellen Trainingsprogramm genießen sich einige Profis einen entspannten Start in den Tag. Manuel Neuer und Jonas Urbig werden bei einem Spaziergang entdeckt. Die beiden Bayern -Profis wirken total entspannt und gut gelaunt.

Sie setzen sich auf eine Bank, genießen Sonne und frische Luft. Neuer geht sogar auf den Sandstrand, macht dort Fotos von ein paar Hobby-Beachvolleyballern und der Kulisse. Einzelne Fans erkennen den fünffachen Welttorhüter sofort. Sie sprechen ihn an und bitten um ein Selfie.

Neuer erfüllt die Wünsche. Auch den BILD-Fotografen grüßt er freundlich. Der Mittwoch wird spannend vor allem sportlich. Manuel Neuer pausiert seit dem letzten Bundesligaspiel wegen muskulärer Probleme in der linken Wade.

Er trainiert bislang nur individuell. Jonas Urbig, der Neuer auch bei Bayern vertreten hatte, gehört nicht offiziell zum Kader. Er ist als Trainingstorhüter Teil der DFB-Delegation. Oliver Baumann, Neuers Vertreter, verlässt das Teamhotel um kurz vor 7 Uhr.

Wenig später kehrt er mit einem Kaffee zurück. Das offizielle Trainingsprogramm startet am Mittwoch





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