Neuer Vaiana-Trailer überzeugt Skeptiker: Disney dreht an den richtigen Stellschrauben

Der zweite Trailer zu Disneys Live-Action-Version von Vaiana sorgt für positive Reaktionen. Nach Kritik am ersten Ausschnitt loben Fans die verbesserte Optik und den humorvollen Ton. Die Geschichte der jungen Navigatorin Vaiana und des Halbgottes Maui verspricht ein spannendes Kinoerlebnis.

Der neue Trailer zu Disney s Realverfilmung von Vaiana hat unter Skeptikern zunächst Kritik ausgelöst, doch die jüngste Veröffentlichung scheint die Stimmung zu drehen. Während Fans beim ersten Trailer bemängelten, dass das Remake zu stark auf Computeranimation setze und die Charakterdesigns wenig überzeugend wirkten, wird der neue Ausschnitt nun positiver bewertet.

Viele Kommentare loben, dass der Trailer "deutlich besser" als der vorherige aussehe und der lockere Ton besser zum Geschmack der Fans passe. Selbst Dwayne Johnsons Haarpracht, die im ersten Trailer als merkwürdig kritisiert wurde, wird jetzt mit einem humorvollen Hinweis im Trailer aufgegriffen. Die Handlung von Vaiana folgt der jungen Navigatorin, die sich mit dem Halbgott Maui auf eine Reise über den Pazifik macht, um der Göttin Te Fiti ihr Herz zurückzugeben und ihr Volk zu retten.

Die anfängliche Skepsis weicht nun einer vorsichtigen Vorfreude, da Disney offenbar an den richtigen Stellschrauben gedreht hat. Der Film soll Ende 2025 in die Kinos kommen





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