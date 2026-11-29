Beim Fanklub-Besuch sorgt der Bayern-Kapitän mit einem kuriosen Missgeschick für Aufsehen.

Manuel Neuer bestimmt derzeit mit seinem Liebes-Drama in den Schlagzeilen. Bei einem Fanklub-Event in Oberbayern verletzte er sich nun beim Torteschneiden. In den vergangenen Tagen drehten sich die Schlagzeilen bei Bayern-Torhüter Manuel Neuer vor allem um die Trennung von seiner Ehefrau Anika und den Urlaub mit einer Unbekannten in Brasilien und auf Sizilien.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Bekanntwerden des Liebes-Dramas sorgte Neuer nun mit einer kuriosen Aktion für Aufsehen – bei einem Fanklub-Event verletzte sich der Weltmeister von 2014 beim Anschneiden einer Torte an der Hand.für Schlagzeilen. Und nun hatte der 40-Jährige auch noch Pech beim Schneiden einer Torte. Beim Besuch des Fanklubs „Räuber Kneißl Unterweikertshofen ’97“ in Oberbayern am Sonntag schnitt Neuer eine von einem Fan gebackene Torte an – und erwischte dabei seinen linken Daumen.

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Neuer blutete, ein Pflaster musste her. Die anschließende, fast einstündige Autogrammstunde musste der Torhüter verletzt mit einem kleinen Verband absolvieren. Immerhin: Neuer nahm es mit Humor, lächelte und wirkte während des gesamten Auftritts gut gelaunt. Dabei liegen turbulente Tage und Wochen hinter dem Kapitän des FC Bayern..