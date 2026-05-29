Neuer verpasst WM-Testspiel: Wie belastbar ist seine Wade?

Manuel Neuer fällt verletzungsbedingt aus und verpasst das erste WM-Testspiel gegen Finnland. Julian Nagelsmann ist optimistisch, doch Jonas Urbig könnte doppelt profitieren. Die 'Wade der Nation' ist vielen Fans ein Begriff. Die Entscheidung, Neuer zur Nummer Eins zu machen, ist nicht ohne Fragezeichen. Nagelsmann gibt Entwarnung, doch ein Einsatz von Baumann im ersten Spiel gegen Curacao ist nicht ausgeschlossen.

Die Probleme mit der Wade von Manuel Neuer halten an. Nach dem Pokalfinale verpasst der Torwart nun auch das erste WM-Testspiel gegen Finnland. Während Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM optimistisch ist, könnte Jonas Urbig doppelt profitieren.

Die 'Wade der Nation' ist vielen Fußball-Fans in Deutschland ein Begriff. Michael Ballacks anhaltende Wadenprobleme vor der WM 2006 hielten ein ganzes Land in Atem. Verletzungsbedingt fällt Neuer zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr aus und verpasst das Endspiel in Berlin. Die Frage bleibt: Wie belastbar ist Neurers Wade noch?

Denn der 22-Jährige sprang nicht nur ein, wenn Neuer verletzt war, sondern war auch der Hauptgrund, warum sich Bayerns Nummer Eins für die wichtigen Spiele in der Bundesliga ausruhen konnte. Trotz eines Teilzeitprogramms verpasste Urbig dennoch regelmäßig Trainingseinheiten und zog sich seit Dezember drei Faserrisse in der Wadenmuskulatur zu, fehlte den Bayern in der Saison 2025/2026 insgesamt 71 Tage. Die Entscheidung, ihn zur Nummer Eins bei der WM zu machen, ist daher nicht ohne Fragezeichen.

Noch ist unklar, wie sich Neuers Verletzung in den kommenden Wochen entwickelt und wie eingeschränkt er in die WM gehen wird. Ganz davon zu schweigen, wie groß die Belastung beim Turnier selbst ist, bei dem die Spielorte des DFB-Teams im Schnitt tausend Kilometer auseinander liegen. Nagelsmann gibt jedoch Entwarnung und sagt, dass man sich keine Sorgen machen müsse.

Trotzdem scheint nicht ausgeschlossen, dass im ersten Spiel gegen Curacao erneut Baumann im deutschen Tor steht, um Neuer für die späteren Aufgaben im Turnier die Wade zu schonen. Nagelsmann hat Urbig erstmals als vierten Torhüter nominiert, obwohl er nicht Teil des offiziellen Kaders ist. Das könnte sich im Turnierverlauf als Glücksgriff herausstellen, falls Neuers Wade erneut Probleme bereitet. Die Entwicklung von Urbig in dieser Saison ist beeindruckend.

Der FC Bayern bleibt erstaunlich gelassen, trotz des plötzlichen Torhüterwechsels vor dem Pokalfinale. Das beidseitige Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Keeper scheint nicht belastet zu sein





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