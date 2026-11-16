Neuer Werder-Präsident Mehrtens setzt auf schnelle Fritz-Verlängerung

Der neue Werder-Präsident Steffen Mehrtens will unverzüglich die Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Clemens Fritz verhandeln, um die erfolgreiche Stabilisierung des Kaders abzusichern.

Steffen Mehrtens hat das Amt des Präsidenten beim SV Werder Bremen von Hubertus Hess-Grunewald übernommen und sich bereits in der ersten Woche seiner Tätigkeit ein zentrales Personal- und Strategieziel gesetzt. Die Mitgliederversammlung hatte ihn mit großer Mehrheit zum Nachfolger des 66-jährigen Hess-Grunewald gewählt, wodurch nun die Geschicke des traditionsreichen Vereins unter neuer Führung gelenkt werden. Am Montag begann Mehrtens offiziell seine Arbeit im Weserstadion in Bremen, wobei er die Priorität auf die sofortige Klärung der sportlichen Führungsspitze legte.

Sofortige Vertragsverhandlungen mit Clemens Fritz

Der neue Vereinspräsident Steffen Mehrtens will noch in der kommenden Woche mit dem Aufsichtsrat sprechen, um die vertragliche Situation des 45-jährigen Sportdirektors Clemens Fritz zu klären. Mehrtens betonte, dass er sich schnellstmöglich in die Details der aktuellen Vertragskonstellation einarbeiten muss, um fundierte Fakten für die weiteren Entscheidungen zu schaffen. Er erklärte deutlich, dass er keine voreiligen Festlegungen treffen möchte, solange ihm die genauen Inhalte des auslaufenden Vertrags nicht vollständig vorliegen, obwohl beide Seiten eine Verlängerung als realistisch ansehen.

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Clemens Fritz hat seine Haltung zur Zukunft beim Klub klar definiert und signalisiert Verhandlungsbereitschaft, ohne dabei einen starren Zeitplan zu erzwingen. Der Sportdirektor verwies darauf, dass der Aufsichtsrat bereits angekündigt habe, zeitnah auf ihn zuzukommen, betonte jedoch, dass ein festgelegter Fahrplan bisher nicht existiere. Fritz warnte indirekt vor dem Risiko, dass die Parteien nicht zusammenfinden könnten, weshalb er sich aktuell noch nicht endgültig binden wolle, was auf die Unsicherheit im laufenden Prozess hindeutet.

Sportliche Stabilisierung nach schwierigem Jahr

Clemens Fritz hat es trotz eines katastrophalen Vorjahres geschafft, die Mannschaft und den Kader in der Sommerpause entscheidend zu stabilisieren, wobei der Verein in der vergangenen Saison den 15. Tabellenplatz belegte. Durch das Lernen aus den Fehlern der Vergangenheit und eine gezielte Neuausrichtung hat Fritz die Grundlage für eine bessere sportliche Zukunft gelegt, was dem neuen Präsidenten Steffen Mehrtens bei seinen persönlichen Gesprächen deutlich wurde. Mehrtens hat dem Sportdirektor seine Freude über die aktuelle sportliche Entwicklung persönlich mitgeteilt, was als starkes Signal für die Wertschätzung der geleisteten Arbeit interpretiert wird.

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Die Notwendigkeit einer Vertragsverlängerung für Clemens Fritz ergibt sich aus dem Auslaufen seines aktuellen Vertrages im Sommer, wobei eine Einigung die Kontinuität in der sportlichen Führung sichern würde. Da der Verein nun von einer stabilisierten Lage ausgeht, ist die Verlängerung ein logischer Schritt, um die erzielten Fortschritte nachhaltig abzusichern und den weiteren Aufbau unter der neuen Präsidentschaft zu gewährleisten.

Klärung der Aufsichtsratsstruktur und nächste Schritte

Neben den dringenden Personalentscheidungen im Sportbereich muss Steffen Mehrtens auch noch zwei weitere Kandidaten bestimmen, die als weitere Mitglieder in den Aufsichtsrat von Werder Bremen entsandt werden sollen. Diese personelle Ergänzung des Kontrollgremiums ist für die strategische Ausrichtung des Clubs von entscheidender Bedeutung und soll ebenfalls zeitnah abgeschlossen werden, um die Handlungsfähigkeit der Vereinsführung vollends herzustellen.

Die Kombination aus der schnellen Klärung der Fritz-Verträge und der Besetzung der Aufsichtsratsmandate bildet das Fundament für die Arbeitsweise des neuen Präsidenten Steffen Mehrtens. Durch das zügige Agieren im Weserstadion signalisiert er Stabilität und Entschlossenheit, um die positive Entwicklung des Kaders unter der Führung von Clemens Fritz fortzuführen und die Fehler der Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen.