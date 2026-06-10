Neuer WM-Ball verliert an Durchschlagskraft

Ein Forscherteam hat den neuen WM-Ball Trionda getestet und festgestellt, dass er bei hohen Geschwindigkeiten einen höheren Luftwiderstand als seine Vorgänger hat. Dies könnte zu kürzeren Distanzschüssen führen.

Ein neuer Ball für die Männer-Weltmeisterschaft verliert an Durchschlagskraft. Windkanal-Tests in Japan zeigen, dass der offizielle Spielball Trionda bei hohen Geschwindigkeiten einen höheren Luftwiderstand als seine Vorgänger hat.

Simulationen ergaben, dass lange Distanzschüsse deshalb um mehrere Meter kürzer ausfallen könnten - ein messbarer Unterschied. Ein Forscherteam um den US-Physikprofessor John Eric Goff hat den Ball an der Universität Tsukuba getestet. Die Wissenschaftler ermittelten Kräfte und Luftwiderstand bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Goff analysiert seit zwei Jahrzehnten WM-Bälle und ihre Aerodynamik.

Adidas stellte den Trionda im Herbst 2025 vor - ein Ball aus nur vier Paneelen, so wenige wie nie zuvor bei einer Männer-WM. Weniger Nähte bedeuten eine extrem glatte Oberfläche. Die Farben stehen für die drei Gastgeber: Rot steht für Kanada, Blau für die USA und Grün für Mexiko. Um unkontrolliertes Trudeln zu vermeiden, bauten die Entwickler spezielle Texturen ein.

Diese Oberflächenstrukturen sollen den Luftstrom lenken und die Flugbahn vorhersehbar halten. Die Messungen ergaben außerdem: Der Trionda erreicht die sogenannte Drag Crisis - einen Geschwindigkeitsbereich, in dem sich der Luftwiderstand schlagartig verändert - bei deutlich niedrigerer Geschwindigkeit als alle Vorgänger. Bereits bei rund 43 km/h tritt dieses Phänomen auf. Zum Vergleich: Al Rihla aus Katar, Telstar 18 aus Russland und Brazuca aus Brasilien kamen erst zwischen 50 und 65 km/h in diese Phase.

Liegt die Schussgeschwindigkeit genau in diesem Bereich, wird der Ball unberechenbar. 2010 sorgte der Jabulani in Südafrika für heftige Kritik. Seine Flugbahn war kaum vorhersehbar, weil seine Drag Crisis zwischen 79 und 97 km/h lag - also im Bereich vieler typischer Schussgeschwindigkeiten. Die Forscher gehen davon aus, dass der Trionda dieses Problem nicht haben sollte. Adidas stattet die Männer-WM seit 1970 mit Bällen aus und erneuert das Design alle vier Jahre.

Die aktuelle Studie erschien in der Fachzeitschrift Applied Sciences. Die Wissenschaftler weisen auf eine wichtige Einschränkung hin: Alle Tests erfolgten ohne Rotation, weshalb das Verhalten unter Spielbedingungen abweichen könnte





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trionda WM-Ball Aerodynamik Drag Crisis Adidas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nina Neuer, Exfrau von Manuel Neuer, erwartet ein KindManuel Neuer erwartet mit Ehefrau Anika das zweite Kind. Nun hat auch seine Ex-Frau Nina Neuer bei Instagram ihren Babybauch präsentiert.

Read more »

Samsung erfreut Galaxy-Nutzer: Neuer Modus löst ein altes Handy-ProblemViele Smartphone-Hersteller bieten inzwischen verschiedene Leistungsmodi an. Das Problem: Nutzer müssen selbst entscheiden, ob ihr Gerät möglichst...

Read more »

Metro 2039: Neuer Gameplay-Trailer und ein genauerer TerminDeep Silver zeigt nun einen neuen Gameplay-Trailer für Metro 2039 und konkretisiert den Termin: Die Fortsetzung der Shooter-Serie soll im Februar 2027 erscheinen. Damit geht auch dieser Publisher GTA 6 aus dem Weg.

Read more »

Manuel Neuer steigt im Teamtraining ein - Wade hält Belastung standBeim ersten öffentlichen Training in Winston-Salem zeigt Manuel Neuer eine deutliche Leistungssteigerung und absolviert alle Übungen ohne Probleme. Die Genesung seiner Problemwade scheint fortgeschritten, sodass ein Einsatz gegen Curacao realistisch ist.

Read more »