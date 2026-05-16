Neuer zu MRT-Untersuchung - könnte für WM entscheidend sein!

Neuer fehlt dem deutschen Meister kurz vor dem Pokalfinale, doch die Diagnose des Befungsapparates erweist sich als nicht so gravierend. Neuer und Bayern-Sportdirektor Freund precizieren die Zukunft des Tormanns und melden sich bei den Kollegen.

Torwart im Anschluss an das 5:1 gegen den 1. FC Köln direkt zu einer MRT-Untersuchung gebracht worden - das Ergebnis der Bilder vom Waden-Muskel soll entscheidend für die WM sein!

BILD kennt die erste Diagnose: die Verletzung ist eher nicht schwerwiegend. Man will die nächsten ein bis zwei Tage abwarten und schauen, wie die Wade reagiert. \"Sky\" berichtete nach Abpfiff des Bayern-Spiels, dass Neuer als Nummer 1 zur WM fahren soll und damit seine Rückkehr ins DFB-Team feiern würde. BILD weiß: Ein abschließendes Gespräch zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) und Neuer rund um die Entscheidung soll zudem noch geführt werden.

In der 59. Minute gegen Köln hielten die Fans der Münchner kurz die Luft an. Als Jonathan Tah (30) einen Abstoß planmäßig ausführen will, zeigt Neuer plötzlich an, dass er ausgewechselt werden muss. Jonas Urbig (22) kommt vom Warmlaufen zur Bank und dann für den Kapitän in die Partie.

Neuer geht vom Platz, zeigt auf sein linkes Bein - gibt aber mehreren Köln-Profis einen Daumen hoch. An der linken Wade hatte sich Neuer im Frühjahr zwei Faserrisse zugezogen. Ausgerechnet so kurz vor dem Pokalfinale am kommenden Samstag (20 Uhr), wenn der deutsche Meister auf den VfB Stuttgart trifft. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund (48) über Neuers Verletzung: \"Es ist eine Vorsichtsmaßnahme.

Wir müssen es checken. Er hat ganz leicht was gespürt. \"Kurios: Neuer veranstaltete rund um seine MRT-Untersuchung ein Versteckspiel! In der Sportschau war am Abend ein kurzer Einspieler vom Pressekonferenzraum in der Allianz Arena.

In dem kurzen Clip sind Neuer und Klubsprecher Dieter Nickles zu sehen, wie sie aus der Kabine durch den PK-Raum gegen 18.32 Uhr heimlich Richtung VIP-Parkplatz schleichen - so konnte der Weltmeister von 2014 unbemerkt an den Journalisten in der Mixed Zone vorbei. Bei der Einblendung in der Sportschau sieht man, wie Manuel Neuer (40/r. ) gemeinsam mit Bayern Münchens Pressesprecher Dieter Nickles (63/l. ) durch den Pressekonferenzraum läuft.

Als die Mannschaft bei der internen Meister-Party im \"Paulaner am Nockherberg\" um 20.17 Uhr erscheint, fehlte Neuer. 23 Minuten später sagte Bayern-Sportdirektor Freund: \"Manuel kommt noch. \" Zu der Zeit befand sich das gesamte Meister-Team nach BILD-Informationen bereits auf der Bühne der Brauerei-Location. Um 21.02 Uhr kam Neuer mit seiner Ehefrau Anika (25) dann verspätet zur Feier - umgezogen und im Party-Outfit. Der Keeper schwieg auf die Frage, wie es der Wade gehe. Sein Blick wirkte eher etwas angespannt. \





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