Neuers Comeback erregt die Gemüter

Manuel Neuer ist wieder Deutschlands Nummer eins. Sein Comeback erregt die Gemüter und spricht für den Bayern-Keeper. Zwei Faktoren, die in keiner Statistik auftauchen, sprechen klar für ihn.

Zwei Jahre nach seinem Rücktritt ist Manuel Neuer wieder Deutschland s Nummer eins. Das Comeback erregt die Gemüter. Doch zwei Faktoren, die in keiner Statistik auftauchen, sprechen klar für den Bayern -Keeper.

Exakt 709 Tage nach seinem 124. Länderspiel feiert Neuer sein Comeback als Nummer eins der Nationalmannschaft. Eine Rückholaktion, die nicht überall auf Begeisterung stieß. Und trotzdem geht für Nagelsmann nach Ansicht praktisch aller Experten kein Weg am Bayern-Keeper vorbei.

Er ist der beste Torwart aller Zeiten. Er hat aber auch einige Spiele gehabt, die nicht so gut aussahen. Es ist schon merkwürdig, wie der Ex-Nationalspieler sich daran erinnert, wer vor ihm stand - die gehaltenen Eins-gegen-eins-Duelle, die Reflexe, die Paraden. Von Oliver Baumann kann man das nicht behaupten.

Der zweite Grund steht direkt vor Neuer: die Abwehr. Wer hinter sich Manuel Neuer weiß, spielt anders. Vielleicht mutiger. Mit mehr Selbstvertrauen.

Kritiker bemängeln, dass sich die Mannschaft nicht auf Neuer einstellen konnte. Gleichzeitig gibt es wohl kaum einen Spieler in diesem Kader, der nicht genau weiß, was Manuel Neuer auf dem Platz ausmacht. Nun bekommt der Bayern-Torhüter die nächste Bewährungschance. Nach zwei Jahren Nationalmannschaftspause.

Bei seiner fünften Weltmeisterschaft. Damit zieht er mit Italiens Torhüter-Legende Gianluigi Buffon gleich





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