Neuerungen im Fußball-Regelwerk: VAR bekommt mehr Macht und Countdowns werden eingeführt

Das Regelwerk des Fußballs wird angepasst. Der VAR bekommt mehr Macht und kann bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen. Neu eingeführt wurden auch Countdowns bei Torhüterentscheidungen, Einwürfen, Abstößen und Auswechslungen. Wenn ein Spieler auf dem Platz behandelt wird, muss er das Feld für mindestens eine Minute verlassen.

Es gibt einige Neuerungen im Regelwerk des Fußball s. Der Video-Assistent ( VAR ) bekommt mehr Macht und kann bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen. Der VAR soll die Schiedsrichter auf falsch gegebene Eckbälle hinweisen und die zweite Gelbe Karte eines Spielers bei einem Platzverweis überprüfen dürfen.

Neu eingeführt wurden auch Countdowns: bei Torhüterentscheidungen acht Sekunden, bei Einwürfen und Abstößen fünf Sekunden und bei Auswechslungen zehn Sekunden. Wenn ein Spieler auf dem Platz behandelt wird, muss er das Feld für mindestens eine Minute verlassen, es sei denn, die Behandlung wurde durch ein Foul mit einer Gelben oder Roten Karte ausgelöst. Torhüter sind von dieser Regel ausgenommen





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