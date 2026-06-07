Neuerungen im Regelwerk der Fußball-Weltmeisterschaft

Die FIFA bringt einige Neuerungen in das Regelwerk der Fußball-Weltmeisterschaft. Der Video-Assistent wird mehr Macht erhalten und kann bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen.

Die FIFA bringt einige Neuerungen in das Regelwerk der Fußball-Weltmeisterschaft . Der Video-Assistent wird mehr Macht erhalten und kann bei Eckbälle n und Gelb-Roten Karten eingreifen. Zusätzliche Countdowns werden eingeführt, um die Schiedsrichter bei der Durchführung der Spiele zu unterstützen.

Der Countdown wird bei Einwürfen und Abstößen mit fünf Sekunden eingeführt, bei Auswechslungen mit zehn Sekunden. Ein Spieler, der auf dem Platz wegen einer Verletzung behandelt wird, muss das Feld für mindestens eine Minute verlassen. Die Regel gilt nicht, wenn die Behandlung durch ein Foul mit einer Gelben oder Roten Karte ausgelöst wurde. Torhüter sind von der Regel ausgenommen.

Durch die Erhöhung der Teilnehmeranzahl von 32 auf 48 wird es bei der WM erstmals ein Sechzehntelfinale geben. Die FIFA streicht die Gelben Karten, die Spieler in der Gruppenphase erhalten haben, für die erste K.o. -Runde. Bei der WM wird es bei jedem einzelnen Spiel zwei festgelegte Trinkpausen geben, jeweils eine pro Halbzeit genau bei der Hälfte.

Diese sollen jeweils drei Minuten dauern und sollen verhindern, dass sich im Nachhinein nicht klar bestimmen lässt, ob ein Spieler einen anderen Spieler möglicherweise diskriminiert hat





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