Es gibt einige Neuerungen im Regelwerk für die WM 2022. So bekommt der VAR mehr Macht, zusätzliche Countdowns werden eingeführt und noch vieles mehr.

Es gibt einige Neuerungen im Regelwerk . So bekommt der VAR (Video Assistant Referee) unter anderem mehr Macht, zusätzliche Countdowns werden eingeführt und noch vieles mehr.

Der Video-Assistent darf in Zukunft auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen. Dabei soll der VAR die Schiedsrichter auf falsch gegebene Eckbälle hinweisen können und die zweite Gelbe Karte eines Spielers bei einem Platzverweis überprüfen dürfen. Zu Beginn der Saison wurde ein Acht-Sekunden-Countdown eingeführt, den die Schiedsrichter anzeigten, sobald ein Torhüter einen Ball vollständig unter Kontrolle hatte.auch bei Einwürfen und Abstößen geben, dann allerdings mit nur fünf Sekunden. Wann der Countdown beginnt, kann jeder Schiedsrichter selbst entscheiden.

Auch bei Auswechslungen wird es einen Countdown geben, dieser geht allerdings zehn Sekunden. Die Zeit startet dabei, wenn der vierte Offizielle die Tafel mit der Rückennummer nach oben hält. Braucht der ausgewechselte Spieler länger, muss der eingewechselte Spieler mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, um das Feld betreten zu dürfen. Wenn ein Spieler auf dem Platz wegen einer Verletzung behandelt wird, muss er das Feld bei der WM im Anschluss für mindestens eine Minute verlassen.

Die Regel gilt dabei allerdings nicht, wenn die Behandlung durch ein Foul mit einer Gelben oder Roten Karte ausgelöst wurde. Torhüter sind von der Regel ausgenommen. Durch die Erhöhung der Teilnehmeranzahl von 32 auf 48 wird es bei der WM erstmals ein Sechzehntelfinale geben. Auch deswegen streicht die FIFA die Gelben Karten, die Spieler in der Gruppenphase erhalten haben, für die erste K.o.

-Runde. Bisher waren diese bis zum Viertelfinale stehen geblieben. Bei der WM wird es bei jedem einzelnen Spiel zwei festgelegte Trinkpausen geben - jeweils eine pro Halbzeit genau bei der Hälfte, also in der 22. und 67. Minute.

Diese sollen jeweils drei Minuten dauern - unabhängig von den Wetterbedingungen. Dabei ist vorgesehen, dass die Trainer ihrer Mannschaft während der Pause taktische Anweisungen geben können. Damit soll verhindert werden, dass sich im Nachhinein nicht klar bestimmen lässt, ob ein Spieler einen anderen Spieler möglicherweise diskriminiert hat. Wenn ein Spieler den Platz aus Protest verlässt, wird er des Feldes verwiesen.

Verlassen alle Spieler einer Mannschaft den Platz, erhält jeder eine Rote Karte und das Spiel wird mit einem Sieg für die gegnerische Mannschaft gewertet





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