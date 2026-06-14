Neues Außengrenz-Zentrum am Berliner Flughafen eröffnet

Innenminister Dobrindt hat am Berliner Flughafen ein neues Grenzzentrum eröffnet, das Teil des gemeinsamen europäischen Asylsystems (GEAS) ist. Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten oder mit Sicherheitsrisiko werden dort unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht und innerhalb von zwölf Wochen abgefertigt. Ziel ist die schnelle Rückführung bei Ablehnung.

Am Freitag eröffnete Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) das neue Außengrenz-Zentrum am Berlin er Flughafen . Die karge Unterkunft in einem flachen Containerbau bietet nur das Nötigste: ein Schrank, ein Tisch und drei Stahlrohrbetten.

Das Konzept heißt Bett, Brot und Seife - mehr Komfort gibt es nicht. Die bis zu 40 Bewohner haben keinen Ausgang, rundum sorgen Zäune und Überwachungskameras für Sicherheit. Das Zentrum ist Teil der Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems (GEAS), das am Freitag in allen 27 Mitgliedsstaaten in Kraft trat. Ziel ist es, die EU vor illegaler Migration zu schützen.

Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten, die nur selten Schutz erhalten, sowie Personen mit falschen Identitätsangaben oder Sicherheitsrisiko werden direkt in die Einrichtung gebracht. Innerhalb von zwölf Wochen sollen die Asylverfahren abgeschlossen sein. Die Entscheider vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sitzen nebenan. Formal gelten die Asylbewerber im Grenzzentrum als nicht eingereist.

Bei einem Negativ-Bescheid werden sie direkt zum Abflug-Gate gebracht. Minister Dobrindt bezeichnete das neue Asylsystem als Meilenstein. Mit GEAS werde eine neue Phase der europäischen Migrationspolitik eingeläutet. Deutschland sei bisher der Bremser gewesen, jetzt fahre man in der Lokomotive mit.

Das Grenzzentrum sei keine Haftanstalt, sondern eine Einrichtung zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit, damit Menschen ohne Asylanspruch schnell zurückgeführt werden können. Die Binnen-Grenzkontrollen sollen vorerst weitergehen. Erst wenn das neue Asylsystem europaweit funktioniere, könnten sie wieder abgeschafft werden. Die Eröffnung des Zentrums stieß auf geteilte Reaktionen.

Befürworter loben die Beschleunigung der Verfahren und die klare Botschaft an potenzielle Migranten. Kritiker bemängeln die haftähnlichen Bedingungen und die fehlende menschenwürdige Unterbringung. Menschenrechtsorganisationen fordern eine Überprüfung der Standards. Das Zentrum ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, die die EU-Kommission zur Stärkung der Außengrenzen vorgeschlagen hat.

In den kommenden Monaten sollen ähnliche Einrichtungen an weiteren Flughäfen und Grenzübergängen entstehen. Die deutsche Regierung betont, dass es sich um eine temporäre Lösung handelt, um den Migrationsdruck zu bewältigen. Langfristig setze man auf eine geregelte Zuwanderung und Integration von Schutzbedürftigen. Die genauen Kriterien für die Einweisung in das Grenzzentrum sind noch nicht abschließend definiert.

Unklar ist auch, wie die Verfahren bei Familien mit Kindern oder vulnerablen Personen gestaltet werden. Innenminister Dobrindt versprach, dass die Grundrechte gewahrt blieben. Die Einrichtung wird von der Bundespolizei betrieben, das BAMF ist für die Entscheidungen zuständig. Insgesamt soll das GEAS für mehr Effizienz und Gerechtigkeit in der Asylpolitik sorgen.

Die Umsetzung bleibt jedoch umstritten, insbesondere die Frage der Haftbedingungen und der Rechtsweg für Betroffene. Das Bundesinnenministerium plant, die Erfahrungen aus dem Berliner Pilotprojekt auszuwerten, bevor weitere Zentren eröffnet werden. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das neue System den Erwartungen gerecht wird





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