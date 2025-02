Neues Brettspiel in Russland propagiert Krieg gegen die Ukraine

Ein neues Brettspiel in Russland, „Spezialoperation im Randgebiet“, simuliert den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und bedient die russische Propaganda. Das Spiel ist von einem unbekannten Hersteller entwickelt worden und wird über den russischen Online-Händler „wildberries“ angeboten. Die Bewertungen auf der Website sind überwiegend positiv, aber einige Nutzer bemängeln die Qualität des Spielmaterials. Die Hersteller haben darauf reagiert und eine neue Edition des Spiels mit hochwertigerem Material veröffentlicht.

Ein neues Brettspiel mit dem Namen „Spezialoperation im Randgebiet“ hat die Online-Community in Russland stark in Anspruch genommen. Das Spiel, das von einem unbekannten Hersteller entwickelt wurde, simuliert den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine . Die Spieler müssen die Ukraine von der „Nazi-Herrschaft“ befreien, wobei Städte entweder die Befreier begrüßen oder unter dem Einfluss von Propaganda stehen und Widerstand leisten.

Das Spielmaterial zeigt Panzer, Militärhubschrauber und bewaffnete Soldaten in Neonfarben, die an Videospielcharaktere erinnern. Die Spielbeschreibung betont, dass es sich um ein familienfreundliches Spiel für zwei bis sechs Personen ab 14 Jahren handelt. Es wird über den russischen Online-Händler „wildberries“ angeboten, der ähnliche Funktionen wie Amazon bietet. Die Firma, die bei „wildberries“ als Hersteller angegeben ist, hat auf Anfrage die Verbindung zum Spiel bestritten. Ein QR-Code auf dem Spielkasten führt zu einem Telegramkanal, der ausschließlich die Werbung für das Spiel betreibt. Auch hier bleibt der genaue Verantwortliche für die Entwicklung und den Vertrieb des Spiels unklar. Die Bewertungen auf „wildberries“ sind überwiegend positiv, mit fast ausnahmslos begeisterten Nutzern. Nur sechs Nutzer vergeben drei Sterne oder weniger und bemängeln hauptsächlich die Qualität des Spielmaterials. Die Hersteller haben darauf reagiert und in einer neuen Edition hochwertigeres Material für das Spielgeld sowie laminiertes Spielfeld für eine längere Lebensdauer verwendet. Das Spiel spiegelt die russische Propaganda wider, indem es den Krieg gegen die Ukraine als Befreiungsaktion gegen Nazis darstellt. Der Name selbst ist ein Wortspiel mit dem russischen Wort für „Randgebiete“ („Okraina“), das dem Wort für „Ukraine“ („Ukraina“) ähnelt. Das Spiel mobilisiert eine spezifische ideologische Agenda, indem es die russische Perspektive auf den Krieg und die Ukraine verherrlicht. Die Verwendung von Propaganda-Symbolen wie dem Buchstaben Z, der als Propagandazeichen des russischen Militärs bekannt ist, unterstreicht diese Tendenz.





