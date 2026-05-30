Neues Buch über die deutsche WM-Geschichte: 'Die Turniermannschaft - die Chronik der deutschen WM-Spiele'

Ein neues Buch von Udo Muras beleuchtet die Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Das Buch ist ab sofort erhältlich und bietet eine detaillierte Chronik der deutschen WM-Geschichte.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat eine reiche Geschichte bei der Weltmeisterschaft . Von 1934 bis 2022 bestritt das Team insgesamt 112 WM-Spiele. Ein neues Buch von Udo Muras , 'Die Turniermannschaft - die Chronik der deutschen WM-Spiele', beleuchtet die großen Erfolge, Rückschläge und besonderen Momente der deutschen WM-Historie.

Das Buch ist ab sofort erhältlich und bietet auf 288 Seiten eine detaillierte Chronik der deutschen WM-Geschichte. Auch wenn die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren Rückschläge hinnehmen musste, gilt Deutschland weiterhin als eine der erfolgreichsten Turniernationen der Fußballgeschichte. In 13 von 20 Weltmeisterschaften absolvierte das Team die maximal mögliche Anzahl an Spielen, darunter acht Endspiele und fünf Partien um Platz drei. Keine andere Nation erreichte mehr als das.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler beschreibt im exklusiven Interview zum Buch, was für ihn eine echte Turniermannschaft ausmacht. Er hebt die Fähigkeit hervor, sich während eines Turniers zu steigern, und die Schwierigkeit, das Team zu schlagen, obwohl es nicht immer überzeugend gespielt hat. So war zum Beispiel 1982, 1986 oder 2002. Qualitativ nicht ganz so gut zu sein wie andere Nationen und trotzdem sehr, sehr weit zu kommen.

Wir sind von 1982 bis 1990 dreimal hintereinander ins Finale gekommen, das hat noch keine andere Nation geschafft. Aber schon damals war nicht alles Gold, was glänzte. Die deutsche Mannschaft hat bislang keine Weltmeisterschaft verpasst, für die sie sich sportlich qualifizieren konnte.

Völler ordnet diese Bilanz so ein: 'Es ist schon bemerkenswert, dass wir uns immer qualifiziert haben, obwohl es oft auch knapp war bis zum letzten Spiel. 1965 hat uns Uwe Seeler mit einer halben Achillessehne nach England geschossen, die Qualifikation hing damals am seidenen Faden. 1969 hat uns Stan Libuda gegen Schottland gerettet und vor der WM 1990 war es Icke Häßler gegen Wales. 2001, als ich Teamchef war, hatten wir die Play-off-Spiele gegen die Ukraine. Ich halte es für eine typisch deutsche Tugend, dass wir uns immer, auch unter großen Anstrengungen, qualifiziert haben.

Übrigens auch dieses Mal für die WM nach einem sehr holprigen Start.

' Weitere Aussagen von Rudi Völler sowie die komplette Chronik der deutschen WM-Geschichte finden sich in dem Buch 'Die Turniermannschaft - die Chronik der deutschen WM-Spiele', das ab sofort im Handel erhältlich ist





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