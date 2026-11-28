Ein neues Smartphone sollte eigentlich alles besser machen, doch Samsung geht beim Galaxy A38 anscheinend einen anderen Weg.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Normalerweise bedeutet eine neue Modellnummer bei Smartphones vor allem eines: Fortschritt. Beim kommenden Samsung Galaxy A38 könnte der südkoreanische Hersteller diesen Grundsatz jedoch über den Haufen werfen – zumindest bei einem der wichtigsten Bauteile. Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass die Hauptkamera des Galaxy A38 einen deutlichen Rückschritt im Vergleich zum direkten Vorgänger, dem Galaxy A37, machen wird. Grund für die Annahme ist ein Eintrag in einer internationalen Lieferdatenbank.

Advertisement

Advertisement

Dort wird das Galaxy A38 mit einem 50-Megapixel-Sensor vom Typ Sony IMX882 aufgeführt. Das Problem dabei: Im Galaxy A37 steckt mit dem Sony IMX906 ein nachweislich besserer Chip. Dieser ist physisch größer und kann daher mehr Licht einfangen, was besonders bei Aufnahmen in der Dämmerung oder bei Nacht für eine höhere Bildqualität sorgt.verbaute den IMX882 bereits im zwei Generationen älteren Galaxy A36.