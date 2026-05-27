Neues 'Expendables'-Spin-off 'Expendabelles' in Arbeit: Was wir bisher wissen

Die 'Expendables'-Reihe ist noch lange nicht tot: Ein neuer Action-Ableger ist in Arbeit. Das Spin-off 'Expendabelles' soll die DNA der Serie bewahren und sie zugleich modernisieren. Die Handlung spielt in den späten Neunzigern und thematisiert die geopolitischen Unruhen dieser Zeit. Die Produktion wird von Eclectic Pictures und Hollywood Ventures Group in Zusammenarbeit mit Lionsgate übernommen. In Sachen Besetzung sind Namen wie Charlize Theron, Michelle Yeoh und Eva Green im Gespräch.

Die 'Expendables' -Reihe scheint doch nicht tot zu sein: Ein neuer Action-Ableger ist in Arbeit. Der erste Teil der Serie, der 2010 veröffentlicht wurde, konnte das Publikum begeistern.

Doch der dritte Teil, der 2014 in die Kinos kam, war ein Reinfall. Trotz einer Starbesetzung mit Jason Statham, Dolph Lundgren, Iko Uwais und Tony Jaa sowie einem Cameo von Sylvester Stallone spielte der Film bei einem hohen Budget von 100 Millionen US-Dollar weltweit nur rund 37 Millionen US-Dollar ein. Der Versuch, das Franchise mit 'The Expendables 4' zu retten, scheiterte. Doch jetzt gibt es eine überraschende Wendung: Ein Spin-off namens 'Expendabelles' wird produziert.

Das Action-Spektakel soll die DNA der 'Expendables'-Reihe bewahren und sie zugleich modernisieren. Die Handlung soll in die späten Neunziger zurückkehren und die geopolitischen Unruhen dieser Zeit thematisieren. Die Produktion wird von Eclectic Pictures und Hollywood Ventures Group in Zusammenarbeit mit Lionsgate übernommen. Glenn Gainor von HVG verspricht ein Actionspektakel, das Fans weltweit überraschen soll.

In Sachen Besetzung sind Namen wie Charlize Theron, Michelle Yeoh und Eva Green im Gespräch





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

'Expendables' 'Expendabelles' Actionfilm Spin-Off Charlize Theron Michelle Yeoh Eva Green

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wiederaufnahme der "Expendables" geht voran - Spin-off und Hauptserie gehen losDas Franchiseknown um"The Expendables" wird fortgesetzt, aber diesmal im Spin-off-Format, nicht mehr mit den bekannten Stars. Es soll an geopolitischen Unruhen in der späten 1990er-Jahre herangehen und in Cannes gefilmt werden.

Read more »

Fußball-WM 2026: Die Sender haben die Rechte – TikTok hat die MachtWährend Fernsehsender Milliarden investieren, bestimmen Creator, Algorithmen und Kurzvideos darüber, wie junge Menschen das Turnier erleben.

Read more »

DFB-Hammer um die 9: Neuer bekommt die 1 – die komplette Liste der WM-NummernDer DFB hat die Rückennummern für die WM bekannt gegeben. Manuel Neuer trägt die 1, doch die Nummer 9 geht an Jamie Leweling – eine echte Überraschung. Hier ist die komplette Liste der 26 Spieler.

Read more »

Job für die Liebe geopfert: Das ist die Frau, die Nagelsmann den Rücken stärktLena Wurzenberger gab ihren Job als Sportreporterin für Julian Nagelsmann auf. Erfahren Sie, wie die Frau des Bundestrainers zur wichtigsten Vertrauten wurde und alles über ihre geheime Hochzeit.

Read more »