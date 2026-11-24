Ein Portal zu einer magischen Dimension voller Hexen öffnet sich pünktlich zum Advent in den Kinos. Moviepilot-Redakteurin und Fantasy-Expertin Esther Stroh hat den neuen Disney-Animationsfilm Wie verhext für euch geschaut.

Ein Portal zu einer magischen Dimension voller Hexen öffnet sich pünktlich zum Advent in den Kinos. Moviepilot-Redakteurin und Fantasy-Expertin Esther Stroh hat den neuen Disney-Animationsfilm Wie verhext für euch geschaut.

Disney und die Weihnachtszeit passen seit jeher gut zusammen, und so liefert das für warme Gefühle zuständige Studio zur kalten Jahreszeit wieder die volle Dosis Magie im Kino ab. Ob das Fantasy-Abenteuerzwischen Mondzaubern und Familienflüchen ab diesem Donnerstag, dem 26. November 2026, einen Kinoabstecher wert ist, habe ich vorab für euch herausgefunden. Billie Doe ist eine Hexe, weiß es aber nicht – ähnlich wie Harry Potter.

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Erst als die unangepasste Jugendliche aus Ohio das Armband verliert, das sie ihrer Mutter zuliebe seit Kindertagen trägt, findet sie heraus, dass sie magische Kräfte besitzt. Bevor sie das ganz verarbeiten kann, öffnet sich schon ein Portal, das sie ins Reich Hex führt. Königin Celeste regiert die Paralleldimension, in der Zauberkräfte an der Tagesordnung stehen. Doch dass Billie fliegen kann, ist selbst hier etwas Besonderes.

Leider fühlt die Regentin ihre Herrschaft durch das Auftauchen der schwebenden Junghexe bedroht. Schließlich bezieht sie eine alte Prophezeiung, die sie zur anstehenden Mondzeremonie erfüllen will, auf sich selbst. Da bleibt der Teenagerin nur die Flucht. Doch dann folgt Billie auch noch ihre überbesorgte Mutter ins Hexenreich ...

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Disneys neuester animierter Fantasy-Streich gibt der Harry-Potter-Idee einen weiblichen Dreh. Auch hier entdeckt die Hauptfigur ihre magische Identität und stolpert in eine Zauberwelt, in der eine Prophezeiung auf sie wartet. In der Geschichte mitdürfen Männer zwar auch zaubern, wie der Prolog in einem ironischen Nachsatz herausstellt. Sie spielen aber nur die zweite Geige .

, das sich ungeniert an anderen bekannten Stoffen bedient. ) über einen dreiäugigen magischen Kater, welcher der Grinsekatze im Wunderland verblüffend ähnelt, bis zu Kesseln aus Haustieren Lediglich die historisch eingeflochtenen Hexenmotive von Kräutern, Mondzyklen, Krähen und "Familiars" sorgen für etwas Abwechslung. Wenn Kristallkugeln wie Handys klingeln, Mikrowellen zum Leben erwachen und ein Trailerpark-Hexenhaus als Wohnwagen losrollt,Auch im Hexenkontext vollenden natürlich lustige Sidekicks, Prinzessinnen, böse Königinnen, Auserwählte und Verwandlungszauber das altbewährte Disney-Rezept.

Anders als in der Referenz-Parade Wish, die sich zum 100. Geburtstag des Studios nur wie ein Best-of-Rückblick auf vergangene Klassiker anfühlte, bündelt Wie verhext die bekannten Elemente zu einerMit agoraphobischen Eulen und dehnbaren Katzen hat Wie verhext genug charmantes Personal im Gepäck, um einen zuverlässig an die Hand zu nehmen, ohne die FSK-6-Gruselgrenze zu überschreiten . Denn am Ende wird Familie hier auf und vor der Leinwand großgeschrieben.

Um das Kino nach Wie verhext völlig verzaubert von kreativen neuen Ideen zu verlassen, reicht das nicht aus. Dazu sind der Animationsstil zu gängig und der Popsong-Soundtrack von nicht eigenwillig genug. Aber am Ende ertappte ich mich eben doch dabei, wie meine Augen feucht wurden, als Mutter und Tochter sich ihren Gefühlen und Wünschen stellten.

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Denn anders als Harry Potter hat Billie noch ein Elternteil an ihrer Seite.sowie dem Glauben an sich selbst und andere grundsätzlich etwas anfangen kann, wird von Wie verhext im Kino nicht enttäuscht sein. Selbst wenn das neueste Fantasy-Animationsabenteuer nicht ganz die Höhenflüge der darin zitierten Klassiker erreicht.