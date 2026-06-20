Neues FIFA‑Regelwerk: Erweiterte VAR‑Befugnisse und überarbeitete Zeitlimits für die WM

Die FIFA führt erweiterte VAR‑Rechte, neue Countdowns für Torhüter, Einwürfe, Abstoß und Auswechslungen sowie strukturelle Änderungen wie ein Sechzehntelfinale und feste Trinkpausen ein.

Die FIFA hat für die kommende Weltmeisterschaft ein umfangreiches Regelwerk‑Update vorgestellt, das sowohl den Einsatz des Video‑Assistenten‑Referees ( VAR ) als auch verschiedene Zeitmanagement ‑Elemente des Spiels neu regelt.

Der VAR erhält künftig erweiterte Befugnisse: Er kann nicht nur bei Tor‑ und Elfmeterentscheidungen eingreifen, sondern auch bei Eckbällen und bei der Kontrolle zweiter Gelber Karten, die zu einem Platzverweis führen. So soll sichergestellt werden, dass Fehlentscheidungen im Bereich der Eckbälle reduziert werden und dass bei einer potenziellen Roten Karte aus zweiter Gelber Karte die Entscheidung des Schiedsrichters noch einmal geprüft werden kann.

Der VAR wird zudem befugt sein, den Schiedsrichter aktiv auf falsch angesetzte Eckbälle hinzuweisen, was insbesondere in engen Spielsituationen von großer Bedeutung sein kann





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FIFA VAR Regeländerungen Weltmeisterschaft Zeitmanagement

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